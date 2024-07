Edison, Fondazione EOS: pubblicato il Bilancio Sociale 2023

Edison, Fondazione EOS presenta il Bilancio Sociale 2023: 25 iniziative avviate e oltre 4.000 giovani coinvolti in tutta Italia

La Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale ha pubblicato il Bilancio Sociale 2023, un documento che evidenzia il rafforzamento dell’impegno della fondazione nella promozione di opportunità di crescita per ragazzi e ragazze attraverso iniziative culturali e sportive. Nel 2023, EOS ha avviato 13 nuovi progetti che si sono aggiunti ai 12 già attivi nell’anno precedente in tutta Italia, coinvolgendo complessivamente oltre 4.000 giovani, il doppio rispetto al 2022. I risultati raggiunti sono stati ottenuti grazie anche al supporto delle persone di Edison, che hanno sostenuto il percorso di sviluppo della Fondazione sia con la loro attività lavorativa quotidiana che con azioni di volontariato.

Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, ha dichiarato: "Con grande soddisfazione raccontiamo i risultati raggiunti nel corso del 2023 e i progetti che stiamo portando avanti durante questo primo semestre del 2024, un anno che per EOS rappresenta un crocevia: abbiamo perfezionato ulteriormente il nostro modello di intervento, basato sulla coprogettazione con i partner locali, oggi ne contiamo 55, sull’impatto generato, sulla sostenibilità nel tempo delle progettualità e sul coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze. Al contempo, abbiamo appreso nuove lezioni di cui faremo tesoro in vista del prossimo anno, quando lanceremo il nuovo piano triennale".

Nel 2023, la Fondazione ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi e ragazze in una serie di progettualità ad alto impatto sociale in Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia. Questo significativo risultato è stato possibile grazie anche alla vivace comunità composta dalle persone di Edison, che hanno contribuito con il loro lavoro quotidiano e con attività di volontariato. Magliulo ha aggiunto: "Nel 2023 abbiamo coinvolto oltre 4.000 ragazzi e ragazze in una serie di progettualità ad alto impatto sociale in Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia, realizzate anche con il supporto della vivace comunità composta dalle persone di Edison, a cui rivolgiamo un ringraziamento speciale per l’impegno quotidiano in azioni di volontariato attuate in una logica di responsabilità condivisa con EOS, l’azienda e le comunità locali".

Fondata nel 2021 da Edison, la Fondazione EOS ha l’obiettivo di consolidare l’impegno sociale dell’azienda contribuendo con le proprie persone e competenze agli obiettivi dell’Agenda 2030. La fondazione si rivolge in particolare ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 17 anni, promuovendone la crescita, lo sviluppo e la piena espressione di sé. Questo avviene supportandoli nella conoscenza di nuovi percorsi e orizzonti attraverso la partecipazione alla pratica sportiva e ad attività musicali ed educative, ambiti a loro vicini che offrono spazi di espressione e di confronto tra coetanei e con gli adulti.

Tra le progettualità avviate e rafforzate nel corso dell’anno, spiccano: "Traiettorie Urbane", il primo progetto bandiera di EOS avviato nel 2022 in sei quartieri di Palermo, disegnato e sviluppato in stretta collaborazione con partner locali, no profit, pubblici e privati, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e rendere i ragazzi protagonisti dei loro percorsi di crescita; "Cinemasarà", in collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana, un percorso che ha coinvolto oltre 630 ragazze e ragazzi in tutta Italia per immaginare insieme il cinema di domani; "Criscito", per la riqualificazione del Borgo di S. Antonio Abate a Napoli, un quartiere caratterizzato da difficoltà economiche e sociali; "Vivaio del cambiamento", un’iniziativa in partnership con Ashoka Italia per sostenere i ragazzi sardi nell’ambizione di trovare la propria strada valorizzando il proprio territorio; la valorizzazione del polo cine-audiovisuale dell’Ex Manifattura Tabacchi di Milano, attraverso iniziative e progetti sviluppati con gli enti che abitano questi spazi ed in relazione con l’area urbana circostante; la partnership con A.S. Rugby Milano per lo sviluppo delle attività che potenziano il valore sociale ed educativo del rugby.

L’impegno di Fondazione EOS si estende anche a intervenire nelle situazioni di difficoltà, emergenza ed eventi imprevisti, incanalando risorse ed energie della Fondazione stessa, di Edison e delle sue persone in un supporto concreto, tempestivo e duraturo. Nel 2023, Edison è intervenuta a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria, fornendo un soccorso immediato grazie alla collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Inoltre, sempre in collaborazione con l’UNHCR, la Fondazione ha contribuito a rafforzare le tutele per i minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia, supportando, tra le altre cose, percorsi di tutela legale e sostegno psicologico. In queste iniziative di risposta alle emergenze, sono state supportate oltre 1.400 persone grazie alla collaborazione tra Fondazione EOS e 23 partner dell’Agenzia delle Nazioni Unite.

Dalla fine dello scorso anno, la Fondazione, in collaborazione con Edison Energia, ha avviato uno studio per la costituzione di comunità energetiche a impatto sociale nei territori in cui è attiva, in particolare nelle città di Milano, Palermo e Napoli. L’obiettivo è estendere e rafforzare l’efficacia e l’eredità tangibile dei suoi progetti, facendo in modo che le stesse comunità possano diventare a loro volta generatrici di cambiamento e sostenibilità, non solo energetica ma anche sociale, condividendo le opportunità di una gestione condivisa.

Nella realizzazione delle diverse iniziative per i ragazzi e le ragazze, la Fondazione EOS opera in sinergia con la comunità educante, strutturando un percorso condiviso con le realtà del Terzo Settore, le organizzazioni culturali, le associazioni sportive, il mondo della ricerca e le istituzioni dei territori. Questo approccio è volto all’attivazione di vere e proprie reti, orientate a generare sviluppo sostenibile in un’ottica di lungo periodo, e dove il coinvolgimento e il confronto tra ragazzi, ragazze e adulti è alla base della costruzione degli stessi progetti.

Per comprendere l’effettiva portata del proprio intervento e approfondire gli elementi essenziali per la progettazione futura, la Fondazione EOS si impegna a misurare i cambiamenti generati dalle sue attività attraverso un sistema di valutazione d’impatto sia quantitativo che qualitativo. Le dimensioni di questa valutazione vengono definite con un processo partecipato e di coinvolgimento dei diversi stakeholder, oltre che dei beneficiari dei progetti, le cui esigenze vengono poste al centro.

Il bilancio d’esercizio 2023 si è chiuso con un equilibrio sostanziale tra le donazioni raccolte dalla Fondazione e le erogazioni liberali effettuate. Le donazioni in denaro raccolte ammontano a oltre 1,4 milioni di euro, di cui il 91% è da ricondurre a Edison nell’ambito della donazione annuale per l’attività della Fondazione; la quota restante proviene da libere elargizioni e raccolte fondi tra la comunità aziendale. Per il 2023, la dotazione annuale è stata interamente destinata alle attività della Fondazione e, in via residuale, a garanzia del suo funzionamento operativo, secondo quanto preventivato.

Il piano di sviluppo della Fondazione prevede un progressivo incremento della dotazione annuale da parte del Fondatore, affiancata da altri fondi derivanti dall’attività di fundraising e dalla partecipazione a bandi, iniziative che la Fondazione ha avviato nel 2022. L’erogazione liberale 2024 da parte del Fondatore, già approvata, è pari a 1,4 milioni di euro, in incremento di 200 mila euro rispetto al 2023.