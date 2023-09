Edison: inaugurata a Quassolo la nuova centrale idroelettrica

Edison: apre la nuova centrale idroelettrica di Quassolo, realizzata grazie alla partecipazione delle comunità locali

Edison ha inaugurato oggi a Quassolo, in provincia di Torino, la nuova centrale idroelettrica. A partecipare all'evento, moderato da Francesco Marino, Caporedattore RAI Piemonte, l'Amministratore Delegato di Edison Nicola Monti, il Vicepresidente Esecutivo e Direttore Power Asset Edison Marco Stangalino, il Sindaco di Quassolo e l'Assessore Regionale. L'impianto è stato costruito nell'ottica di generare il minor impatto ambientale possibile. Si inserisce, infatti, perfettamente nell'ambiente circostante, lungo la sponda sinistra del fiume Dora Baltea, ed è un impianto ad acqua fluente di piccola derivazione con una potenza installata di 2.700 kW e una producibilità di 8.300.000 kWh.

Il progetto, realizzato grazie a un costante dialogo con il territorio e con l'aiuto delle comunità locali grazie alla campagna di crowdfunding Edison Crowd per Quassolo lanciata dal Gruppo nel 2022, soddisferà il fabbisogno energetico di 3000 famiglie ed eviterà l’emissione in atmosfera di 3.300 tonnellate di CO2 all’anno. A coloro che hanno aderito all’iniziativa viene corrisposto un interesse fisso annuo lordo (pari al 6% per i cittadini dei sei comuni e 5% per i clienti Edison) sulle somme investite, ogni sei mesi a partire dal 30 aprile 2022 fino al 30 aprile 2025. Edison è stato il primo operatore energetico in Italia a lanciare iniziative di questo tipo già nel 2018, concludendo con successo tre campagne di crowdfunding.

Ad oggi, il 50% dell'energia rinnovabile arriva dall'idroelettrico. Un settore col quale Edison ha un vincolo storico: "I nostri impianti funzionano da oltre 100 anni e l'obiettivo è quello di raddoppiare gli investimenti e la componente di produzione rinnovabile entro la fine del decennio. Questo è un esempio di come noi vogliamo rimanere sul territorio", ha affermato nel corso del suo intervento l'Amministratore delegato Nicola Monti. Nell'impianto, la sostenibilità, tra gli obiettivi strategici di Edison, la si tocca con mano: grazie alla tecnologia, si sfrutta l'energia derivante dall'acqua che altrimenti scorrerebbe via, creandone un bene prezioso. Vi hanno lavorato circa 150 persone con continuità, per 65mila ore complessive nel corso delle quali non si è verificato alcun infortunio sul lavoro grazie all'attenzione dell'azienda al tema della sicurezza.

“Siamo orgogliosi di muovere, con l’inaugurazione della nuova centrale idroelettrica di Quassolo, un ulteriore passo in avanti nel processo di decarbonizzazione del Paese e nel raggiungimento dei nostri target di sviluppo al 2030, che ambiscono ad accrescere la potenza rinnovabile installata fino a 6 GW attraverso 5 miliardi di euro in investimenti”, ha sottolineato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. “Da 140 anni siamo un operatore responsabile, impegnato nello sviluppo economico e sociale delle comunità locali con un’ottica di lungo periodo. Grazie all’iniziativa del crowdfunding i cittadini hanno potuto avvicinarsi ai temi dell’energia e partecipare in maniera attiva alla transizione energetica del Paese, toccando con mano i benefici derivanti dalla realizzazione di un impianto di questo tipo sul loro territorio”.