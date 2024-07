Edison: nel I semestre 2024 ricavi a 7,3 miliardi ed EBITDA +20,3%

Edison, rinnovabili e portafoglio gas spingono i risultati: nel I semestre 2024 ricavi a 7,3 miliardi ed EBITDA a 967 milioni (+20,3%). Utile +18,2% a 221 milioni di euro

Il I semestre 2024 si è chiuso per Edison con una solida performance operativa complessiva. Il Margine operativo lordo (EBITDA) del primo semestre 2024 è cresciuto del 20,3% a 967 milioni di euro (da 804 milioni di euro nello stesso periodo del 2023), spinto in particolare dalle rinnovabili, che nel periodo in esame sono arrivate a rappresentare un terzo del mix produttivo del Gruppo, grazie soprattutto alla ripresa del comparto idroelettrico, dalle attività di ottimizzazione del portafoglio gas e dalle vendite ai segmenti Business e Retail (B2B e B2C) di Edison Energia, che nei primi 6 mesi dell’anno accresce la sua base clienti del 15% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il Gruppo Edison ha chiuso il primo semestre 2024 con un utile netto in crescita a 221 milioni di euro (+18,2%) da 187 milioni di euro del primo semestre 2023, anche tenendo conto di un accantonamento materiale per le attività di rigenerazione territoriale. L’indebitamento finanziario al 30 giugno 2024 registra un saldo a credito di 226 milioni di euro rispetto al saldo a credito di 160 milioni di euro del 31 dicembre 2023, per effetto principalmente della significativa generazione di cassa dettata dai buoni risultati della gestione operativa.

Sulla base dei buoni risultati del primo semestre, e tenendo conto dell’andamento dello scenario dei prezzi e delle attuali condizioni di mercato, il Gruppo Edison alza la sua stima di EBITDA per l’intero anno 2024 da 1,5 a 1,65 miliardi di euro.