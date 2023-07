Edison: nel primo semestre 2023 EBITDA in crescita a € 829 milioni

Edison, risultati primo semestre 2023: ricavi a 10 miliardi, EBITDA in crescita del 33% a 839 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi ieri, ha esaminato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2023, che ha registrato una solida performance operativa di tutti i business. Nel primo semestre dell’anno il Margine operativo lordo (EBITDA) è cresciuto a 829 milioni di euro (+33,3%) da 622 milioni di euro del primo semestre del 2022. A trainare la crescita è stato il crescente contributo delle vendite del segmento Gas&Power sul mercato finale, dopo un 2022 in forte sofferenza, della produzione rinnovabile (+9%), nonché dei servizi energetici e ambientali di Edison Next.

Il Gruppo Edison ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi di vendita a 9.973 milioni di euro da 13.222 milioni di euro del primo semestre del 2022, risentendo soprattutto della contrazione dei volumi e dei prezzi del gas naturale venduto, che ha portato i ricavi della Filiera Attività Gas a 6.783 milioni di euro (in diminuzione del 34,3% rispetto al primo semestre 2022). In lieve flessione anche i ricavi della Filiera Energia Elettrica (-2,5% a 4.374 milioni di euro), per effetto principalmente della contrazione della produzione termoelettrica, in parte compensata dall’incremento di quella rinnovabile (+9%) che ha beneficiato della ripresa dell’idroelettrico e dell’aumento della generazione eolica a seguito dell’entrata in produzione dell’impianto di Mazara 2 e di una variazione di perimetro, legata all’acquisizione di 66 MW eolici in Campania, avvenuta a luglio 2022.

Al risultato raggiunto in merito al Margine operativo lordo (in crescita del 33,3%) hanno concorso soprattutto le attività downstream al mercato retail (B2B e B2C), che lo scorso anno registravano l’impatto negativo del rialzo dei prezzi sulla marginalità delle vendite, in parte assorbito dal Gruppo per limitare le ricadute sui clienti finali. Solida performance anche nelle vendite alla Pubblica Amministrazione con la proposta di servizi energetici e ambientali. In crescita, inoltre, l’apporto delle energie rinnovabili, che hanno beneficiato di maggiori volumi di produzione e del buon risultato delle attività di origination.