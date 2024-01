Edison: l'offerta gas vantaggiosa per chi non è già passato al mercato libero

Edison Energia offre una tariffa vantaggiosa ai clienti gas non vulnerabili e non ancora transitati al mercato libero

Con la fine del mercato tutelato del gas, Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas e servizi a valore aggiunto a famiglie e imprese, ha presentato, all’interno delle comunicazioni previste a settembre 2023 da Arera ed inviate ai clienti finali, i benefici della propria offerta del mercato libero Edison Dynamic Gas. Ai clienti che non hanno ancora scelto il mercato libero e che non sono vulnerabili, Edison Energia da gennaio 2024 applica l’offerta “Placet con deroghe” con una tariffa tra le più convenienti; risulta essere la seconda migliore sul mercato per i clienti domestici e la prima per i condomini, secondo quanto certificato dalla graduatoria pubblicata da Arera.

"Abbiamo presentato ai nostri clienti tutti i benefici economici del passaggio dal mercato tutelato gas a quello libero", afferma Massimo Quaglini, Amministratore Delegato di Edison Energia. "Ma anche per i clienti non vulnerabili e non ancora pronti a fruire dei vantaggi del mercato libero, abbiamo proposto un’offerta Placet con deroghe molto competitiva. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che i clienti debbano essere accompagnati in questa delicata fase di transizione e aiutati con un passaggio al mercato libero progressivo e consapevole. In questo senso, la nostra offerta è una soluzione tra le più vantaggiose del settore".

Per i clienti che scelgono il mercato libero, all’interno delle offerte più aderenti alle loro esigenze, Edison Energia offre un pacchetto di benefici significativi tra cui il servizio EDISONRisolve, piattaforma innovativa di servizi per la casa e la persona, che include un’ora di assistenza tecnica gratuita; l’accesso gratuito alla piattaforma digitale Edison CoCo con cui monitorare agevolmente i consumi di energia e quindi ottimizzarne la spesa; l’iniziativa Edison140Eddy, proposta nel 2023 in occasione del 140esimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Edison, al quale Edison Energia appartiene, che prevede bonus crescenti in bolletta luce e gas fino a 140 €; l’accesso al programma EdisonVille che prevede vantaggi dedicati e bonus che maturano in determinate circostanze, per esempio in occasione del compleanno del cliente o i bonus ricorrenti per ciascun anno di adesione al programma.