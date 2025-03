Edison riceve il ‘Premio Bilancio di Sostenibilità 2025’

'Premio Bilancio di Sostenibilità 2025’: Edison riconosciuta per l'impegno in ambito ESG

Edison ottiene il ‘Premio Bilancio di Sostenibilità 2025’. L'azienda è tra le 10 grandi aziende in Italia che meglio sanno rendicontare e comunicare il proprio impegno in ambito ESG. La società è stata premiata per la capacità di comunicare con trasparenza, chiarezza ed efficacia la propria strategia di sostenibilità, in coerenza con la recente evoluzione normativa per l’attuazione della transizione sociale ed ecologica. Si è distinta inoltre per l’attenzione costante verso stakeholder, comunità e ambiente, clienti e dipendenti, gli assi del piano di sostenibilità del Gruppo, oltre che per l’impegno nello sviluppo di nuova capacità rinnovabile, accompagnato da una riduzione del fattore di intensità carbonica.

A ritirare il Premio Elisa Ganzaroli, Responsabile Sustainability Reporting di Edison, che ha commentato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo Premio che per noi rappresenta un riconoscimento di quanto la dimensione ESG faccia parte del nostro business. Il nostro bilancio 2023, oggetto dell’analisi del Premio, rende evidente la coerenza tra la strategia industriale e gli obiettivi ESG, e i risultati poi conseguiti nel 2024 sono la dimostrazione della capacità di Edison di coniugare sostenibilità e performance operativa, attenzione all’ambiente, ai territori, alle comunità e ai propri clienti. Siamo certi che su queste basi si possa davvero creare valore condiviso per la Società e per i suoi stakeholder”.

L’iniziativa, promossa dal Corriere della Sera con Buone Notizie e il supporto tecnico di NeXt Nuova Economia per Tutti ha l’obiettivo di individuare e riconoscere le imprese più virtuose rispetto ai criteri ESG (environment, social, governance) e all’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030. L’edizione 2025 del Premio ha visto la partecipazione di 231 imprese, di cui 115 grandi aziende. Edison da sempre integra le dimensioni della sostenibilità nella strategia, nella governance e nella gestione operativa, un modello operativo e di rendicontazione consolidato che anticipa la direttiva europea CSRD, entrata in vigore quest’anno e che amplia gli obblighi da parte delle aziende rispetto alla rendicontazione sulla sostenibilità.