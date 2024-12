Edison, celebrati i risultati dei progetti sociali Good Idea con Fondazione Eos e lanciato il Portale del Volontariato

Edison, al via il Portale del Volontariato e celebrato con Fondazione EOS un anno di Good Idea: progetti sociali per le comunità realizzati dai dipendenti

Edison e Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale ETS celebrano il successo dell'iniziativa Good Idea - I buoni progetti nascono da dentro, un programma che ha coinvolto direttamente i dipendenti Edison nella creazione e nello sviluppo di progetti sociali a favore delle comunità locali. Lanciata nel 2023, la call to action ha visto la presentazione di oltre 35 proposte progettuali provenienti da 20 città italiane. Questi progetti sono stati selezionati, perfezionati e potenziati grazie al contributo di volontari interni con competenze specifiche in ambiti come risorse umane, finanza, privacy e legale, con l'obiettivo di massimizzare l'impatto sociale delle iniziative.

Dieci progetti finalisti sono stati avviati a fine 2023 nei comuni di Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, coinvolgendo complessivamente 712 beneficiari diretti, tra cui 612 adolescenti, 15 enti del Terzo Settore, insegnanti, educatori e 25 classi scolastiche di cinque istituti. L'impegno dei dipendenti Edison è stato significativo: 120 volontari hanno dedicato un totale di 1.047 ore di lavoro alle attività. Questi progetti proseguiranno anche nel 2025, grazie alle solide reti territoriali e alle collaborazioni con i partner del Terzo Settore, che permetteranno di amplificare ulteriormente l'impatto delle iniziative.

Francesca Magliulo, Direttrice di Fondazione EOS, ha dichiarato: “Good Idea rappresenta in tutto e per tutto il nostro modo di intendere il volontariato aziendale: nel corso di quest'anno abbiamo visto le persone di Edison realizzare importanti iniziative sociali, collaborando fianco a fianco con gli Enti del Terzo Settore locale, supportandoli grazie al loro impegno in termini di tempo, competenze e condividendo passioni e interessi, attivando nuove reti e generando così impatti significativi sulle proprie comunità. Grazie a Good Idea e ad altre iniziative di volontariato stiamo costruendo tutti insieme e sempre più una cultura interna improntata alla restituzione di valore, in grado di amplificare gli impatti generati grazie alla viva partecipazione di una comunità aziendale attenta ai bisogni sociali e pronta a mobilitarsi con entusiasmo e generosità”.

Tra i progetti realizzati si distingue la Scuola di italiano per stranieri, immigrati e richiedenti asilo a Bari, dove dieci volontari Edison hanno collaborato con la comunità di Sant'Egidio per accogliere i corsisti, predisporre materiali didattici e organizzare attività di baby-sitting per i figli dei partecipanti. Nel 2024 sono stati rilasciati 86 attestati di lingua italiana. A Torino, il progetto PRO-cooking, realizzato con la Fondazione Pro Infantia, ha offerto ad adolescenti in condizioni di fragilità un percorso formativo sulla preparazione e conservazione degli alimenti, coinvolgendo 26 volontari Edison in attività di riordino e supporto. Sempre a Torino, il progetto Pulmino per giocate sostenibili ha sostenuto il trasporto di atleti con disabilità, mentre i volontari hanno partecipato agli allenamenti solidali.

A Napoli, il progetto Smart Scart ha coinvolto 40 studenti in laboratori psicoeducativi e di riuso degli scarti di plastica, promuovendo concetti di sostenibilità e riciclo. A Milano, il progetto Light up the Rights ha supportato l'autonomia abitativa di persone con disabilità attraverso attività con i volontari. Sul Lago di Como, l'iniziativa Vela per tutti ha coinvolto giovani con disabilità nelle esperienze di navigazione, offrendo momenti di relazione sociale e divertimento.

In Valtellina, SosteniAMO ha mobilitato oltre 200 giovani, supportati da volontari Edison, per migliorare i sentieri montani rendendoli accessibili alle persone con disabilità grazie a carrozzine speciali. A Torino, Edison NextEdu ha organizzato laboratori su temi ambientali per 300 studenti, documentando le attività con video e interviste. A Milano, Energia della cultura. Cultura dell'energia ha permesso ai giovani partecipanti di esplorare il mondo dell'energia attraverso visite guidate presso le centrali idroelettriche di Edison. Infine, Task force energia ha fornito consulenze energetiche a enti del Terzo Settore, progettando un impianto fotovoltaico per la Fondazione Paideia di Torino.

“Le attività e i progetti di volontariato rappresentano una delle espressioni più autentiche del valore umano e sociale delle persone di Edison, oltre ad essere un importante motore di crescita collettiva in quanto contribuiscono a rafforzare un’identità aziendale sempre più orientata a un impatto sociale di valore", dichiara Giorgio Colombo, Direttore HR e ICT di Edison. "Con il lancio del Portale del Volontariato compiamo un ulteriore passo avanti nel promuovere una cultura aziendale basata sull’impegno collettivo e sull’attenzione al territorio. Questo strumento è un vero e proprio amplificatore di impatto: consente di mettere a sistema idee e passioni, facilitando la partecipazione e migliorando il coordinamento dei progetti. Grazie a questa innovazione, ogni persona di Edison avrà l’opportunità di contribuire attivamente a generare valore nei territori dove operiamo, dimostrando come il capitale umano possa trasformarsi in un motore di cambiamento positivo e duraturo”.

Oltre a supportare lo sviluppo di queste dieci iniziative, Fondazione EOS, in linea con il proprio modo di operare, ha monitorato costantemente l’impatto delle attività di Good Idea. Nel corso dell’anno, è stato infatti implementato un sistema di valutazione di impatto articolato su due livelli: uno focalizzato sulla crescita delle competenze delle persone coinvolte e l’altro dedicato al monitoraggio dell’andamento delle singole attività.