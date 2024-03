Edison, siglato accordo con Verallia per la fornitura di energia verde

Decarbonizzazione, Edison e Verallia firmano accordo pluriennale per la fornitura di energia verde

Edison Energia ha annunciato di aver siglato un contratto pluriennale Power Purchase Agreement (PPA) con Verallia. L'accordo partirà nel 2024, e ha l'obiettivo di ridurre significativamente le emissioni di CO 2 : il risparmio sino a fine contratto (scope 2) sarà di circa 170 mila tonnellate. L’energia fornita (pari a oltre 350 GWh) scaturirà da un mix di fonti rinnovabili provenienti da diversi impianti presenti in Italia: un nuovo impianto fotovoltaico a Viterbo sarà la fonte primaria.

Negli scorsi giorni durante il CSR Suppliers Award, il riconoscimento tributato ai fornitori che si sono maggiormente distinti per un impegno sostenibile nel corso dell’anno, Verallia ha premiato proprio Edison Energia come uno dei 3 migliori partner nel 2023. Edison Energia è leader di mercato nelle forniture di energia elettrica e gas naturale alle imprese manifatturiere, energivore e non, e a quelle del terziario. Per supportare la transizione energetica, la società mette a disposizione forniture pluriennali e accompagna le industrie nel processo di decarbonizzazione attraverso contratti Corporate Power Purchase Agreement (C-PPA) di lungo termine da impianti da fonti rinnovabili.

Verallia da tempo ha deciso di interpretare un ruolo di primo piano nella trasformazione del settore del packaging, intensificando le proprie azioni, la riduzione del 46% delle emissioni entro il 2030, e rafforzando la dimensione circolare e virtuosa del packaging in vetro.

"Siamo felici di aver siglato quest’accordo", sottolinea Marco Ravasi, Amministratore delegato Verallia Italia, "perché consente di rendere concreto il nostro impegno di sostenibilità e proseguire nel processo di decarbonizzazione attraverso l’utilizzo delle energie rinnovabili. Questa partnership, infatti, rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo di aumentare la quota di energia rinnovabile e segue un primo PPA già siglato da Verallia in Europa: un ulteriore step verso la '2030 Science Based Targets initiative' per la riduzione della C02".

“L’accordo siglato con Verallia conferma l’impegno di Edison Energia a supportare i clienti nel processo di decarbonizzazione dei consumi”, ha dichiarato Massimo Quaglini, AD di Edison Energia. “Mettiamo a disposizione dei nostri clienti industriali l’esperienza maturata negli anni come primario operatore a livello nazionale, puntando su qualità del servizio, flessibilità e contratti personalizzati: il nostro obiettivo è essere un partner affidabile che li accompagna in un percorso virtuoso e che incoraggia scelte di consumo sostenibile con ridotto impatto ambientale”.