Educazione finanziaria: BPER Banca al circuito Tazio Nuvolari

BPER Banca, con Janus Henderson organizzato evento di educazione finanziaria al circuito "Tazio Nuvolari" di Pavia

BPER Banca in collaborazione con l’azienda di consulenza finanziaria Janus Henderson a Pavia, ha organizzato nei giorni scorsi un evento di educazione finanziaria nella cornice leggendaria del circuito “Tazio Nuvolari”, dedicato a clienti ed esperti di tre Aree Private: Lombardia Ovest, Piemonte, Liguria, Lombardia Centro, Triveneto e Lombardia Est. La mattina è stata dedicata a due momenti di lavoro, uno riservato ai banker e un altro aperto ai clienti. Gli esperti di Janus, storico partner di BPER, hanno evidenziato il valore aggiunto dato dalla presenza qualificata di un professionista finanziario per un’oculata gestione degli investimenti.

Nella sessione pomeridiana, il consulente finanziario ha ceduto il testimone all’esperto in pista, il pilota istruttore Leonardo Becagli, che ha affiancato gli ospiti in un’esperienza di guida adrenalinica: la lezione ha dimostrato che un accorto e capace professionista può guidare in situazioni di rischio o pericolo, consentendo il raggiungimento dei risultati attesi nonostante la forte incertezza che lo circonda. Ogni ospite, in qualità di copilota, ha potuto immergersi per qualche minuto nelle atmosfere del Campionato GT Italia 2022, proprio sul veicolo che ne è uscito vittorioso: la Ferrari 488 Challenge. BPER Banca vuole essere sempre vicina ai territori e ai clienti, proponendo occasioni di confronto e formazione tra i propri esperti, i suoi clienti e i partner a più alto valore aggiunto.