Educazione finanziaria: BPER Banca all'Autodromo di Varano

BPER Banca: ospitato all'Autodromo di Varano un incontro sul tema dei rischi finanziari, insieme a Janus Henderson

Dipendenti e clienti di BPER Banca hanno partecipato ieri ad un evento dedicato all'educazione finanziaria e ospitato all'interno dell'Autodromo Riccardo Paletti Varano de' Melegari (Varano), accompagnati dal pilota Leonardo Becagli. L'incontro, organizzato in collaborazione con l’azienda di consulenza finanziaria Janus Henderson, è stato dedicato a clienti ed esperti di quattro Aree Private: Lombardia Ovest (Piemonte, Liguria), Lombardia Est, Emilia ed Emilia Est (Romagna, Toscana, Umbria).

Durante la formazione del mattino, gli esperti di Janus hanno evidenziato il valore aggiunto dato dalla presenza qualificata di un professionista finanziario per un’accurata gestione degli investimenti. Nella sessione pomeridiana invece, il consulente finanziario ha ceduto il testimone all’esperto in pista, il pilota istruttore Leonardo Becagli, che ha affiancato gli ospiti in un’esperienza di guida adrenalinica: la lezione ha dimostrato che un accorto e capace professionista può guidare in situazioni di rischio o pericolo, consentendo il raggiungimento dei risultati attesi nonostante la forte incertezza che lo circonda. Ogni ospite, in qualità di copilota, ha potuto immergersi per qualche minuto nelle atmosfere del Campionato GT Italia 2022, proprio sul veicolo che ne è uscito vittorioso: la Ferrari 488 Challenge.

L'obiettivo di BPER Banca è quello di affiancare i propri clienti in ogni fase della scelta finanziaria, proponendo occasioni di confronto e formazione che coinvolgono esperti e i partner a più alto valore aggiunto. Educazione finanziaria e Automobilismo possono muoversi insieme, rappresentando due realtà simili. Quando c'è conoscenza e sicurezza, la guida può essere affrontata anche in condizioni di rischio. Allo stesso modo, i rischi finanziari possono essere affrontati e gestiti grazia alla consapevolezza e all'attenzione.