Elisabetta Franchi: Gabriele Maggio nominato nuovo CEO dell'azienda

Elisabetta Franchi: annunciata la nomina di Gabriele Maggio come nuovo CEO dell'azienda

Elisabetta Franchi chiama Gabriele Maggio come nuovo CEO. Il manager, con alle spalle una carriera ventennale nell’industria della moda e del lusso, arriva da Stella McCartney, che ha guidato in qualità di presidente e CEO per quattro anni fino a novembre 2023. Precedentemente, Maggio ha ricoperto posizioni esecutive senior e di consiglio presso maison quali Moschino, Bottega Veneta e Gucci, ma anche Giorgio Armani e Prada.

La nomina di Maggio come CEO di Elisabetta segna per il brand italiano “un nuovo ed entusiasmante capitolo”, che punta a “rafforzare la sua posizione come marchio di moda di lusso, innovare la sua strategia di prodotto ed espandere la sua presenza a livello mondiale”. Franchi, in merito a ciò, ha commentato: “La nomina di Gabriele Maggio è un altro traguardo nella storia dell’azienda. La sua carriera distintiva e la profonda comprensione dell’industria del lusso lo rendono il partner perfetto per guidare il marchio verso il prossimo livello di successo e desiderabilità”. Il marchio, fondato a Bologna negli anni ’90, aveva chiuso l’anno fiscale 2022 con ricavi per 166 milioni di euro.