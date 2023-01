Endeavor sceglie i 13 finalisti del programma Elevator

Endeavor: ecco i 13 finalisti del programma Elevator

Bike-Room, DazeTechnology, Deliveristo, Electra Vehicles, FABA, Fitprime, Futura, Jobtech, L'orto di Jack, Meeters, Mirta, Smartpricing, Viceversa. Sono queste le 13 aziende che si sono guadagnate l’accesso a Elevator, il programma creato da Endeavor per supportare le startup che stanno entrando in fase di scale up e dimostrano il potenziale per occupare un posto di primo piano nell’ecosistema imprenditoriale locale e internazionale.

Le startup verranno seguite per 6 mesi dal team, dai mentor e dai partner di Endeavor, l’organizzazione presente in 41 mercati che riunisce oltre 2,000 tra i migliori imprenditori su scala globale. Sviluppato con il supporto di Fondazione CRT tramite Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e OGR Torino e con la collaborazione di EY, Growth Capital, K&L Gates Italia, MIDA, W Executive, Amazon Web Services (AWS), il programma include il Confronto tra gli imprenditori e mentor della rete di Endeavor, selezionati sulle loro esigenze; sei workshop altamente specializzanti tenuti dai partner e da alcuni top imprenditori Endeavor; un Investor Day con investitori locali e internazionali; la possibilità di richiedere uno slot di consultazione gratuita con i partner EY e K&L Gates; momenti di networking tra gli imprenditori.

Lo scopo ultimo di Elevator è quello di fornire alle aziende gli strumenti necessari a consolidare la posizione già acquisita e velocizzare la crescita. Attraverso il programma gli imprenditori potranno validare - e mettere in discussione in modo fruttuoso - il loro modello di business, lavorare sul pensiero critico, sulla metodologia di raccolta dei capitali, e approfondire tematiche di HR. I partecipanti saranno anche chiamati a riflettere su loro stessi, esplorando temi come la leadership, le dinamiche di team e la gestione delle emozioni e dei conflitti, per padroneggiare ogni aspetto del complesso mestiere dell’imprenditore.

Le aziende selezionate

BIKE-ROOM

Bike-room.com è la piattaforma online dove è facile, innovativo e sicuro comprare e vendere una bicicletta d’alta gamma, autentica e certificata. Fondata da Matteo Maruzzi (CEO), Denis Moretti (CPO), Simone Matrone (COO), Piergiuseppe Isonni (CFO).

DAZETECHNOLOGY

DazeTechnology sviluppa e commercializza sistemi di ricarica intelligenti per veicoli elettrici, integrando i veicoli elettrici con i sistemi energetici di casa al fine di accelerare la transizione energetica ottimizzando consumi energetici e costi. Fondata da Giacomo Zenoni (Co-CEO) e Andrea Daminelli (co-CEO)

DELIVERISTO

Deliveristo è un marketplace B2B “pure software” che connette gli Ho.Re.Ca e i fornitori per ogni categoria di prodotto, superando i metodi tradizionali. Fondata da Ivan Aimo (CEO), Luca Calia (CSO) e Gabriele Angeleri (COO).

ELECTRA VEHICLES

Electra Vehicles è una societa' innovativa B2B con sedi a Boston (USA) e a Torino (Italia) che produce un software brevettato che sfrutta il Cloud e le capacita' computazionali Onboard tramite algoritmi di AI/ML per ottimizzare le prestazioni di qualsiasi tipo di batteria per qualsiasi tipo veicolo elettrico. Fondata da Fabrizio Martini (CEO).

FABA

FABA è una startup italiana che opera nel mercato in crescita dell’Edutech, con l'obiettivo di diventare il marchio di riferimento nel mercato del “divertimento educativo” favorendo l’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali dedicati ai bambini da 0 a 10 anni. Fondata da Matteo Fabbrini (CEO), Chiara Gava (CVO), Alessio Polo (CSO), Francesco Poloniato (Direttore Creativo).

FITPRIME

Il marketplace italiano di riferimento per tutte le aziende che vogliono implementare una cultura interna legata al Wellbeing. Attraverso la piattaforma le aziende clienti possono offrire ai loro dipendenti l'accesso flessibile a 3000 centri sportivi in Italia, +1000 allenamenti online mensili e video consulti con biologi nutrizionisti. Fondata da Matteo Musa (CEO), Gianluca Mozzillo (CTO), Damiano Rossi (Head of Sport Partnerships), Laura Carpintieri (Director of Growth Marketing & Customer Success).

FUTURA

Futura è una piattaforma AI-based che rende l'istruzione di alta qualità accessibile a chiunque. Fondata da Andrea Chirolli (CEO), Lorenzo Pinto (CTO), Francesco Salvatore (CPO).

JOBTECH

Jobtech è la prima Agenzia per il Lavoro italiana completamente digitale, nata per semplificare e migliorare l'esperienza di candidati e lavoratori nella ricerca della loro prossima opportunità lavorativa. Jobtech dà così forma alla loro carriera un passo alla volta, grazie ad una profonda esperienza HR e alla propria tecnologia end-to-end. Fondata da Paolo Andreozzi (Co-CEO), Angelo Sergio Zamboni (Co-CEO).

L’ORTO DI JACK

L'Orto di Jack è il primo omnichannel (B2B, B2C, Retail) e abilitatore digitale specializzato in frutta e verdura. Fondata da Arturo Casale (Co-CEO), Pierluigi Giraudi (Co-CEO), Alessandro Della Nina (Finance), Jacopo Zucchi (CTO), Emanuele Gallo (CTO).

MEETERS

Meeters è una community che nasce con lo scopo di fare incontrare le persone nella vita reale partecipando ad attività di gruppo. Meeters conta 30.000 clienti abbonati per accedere ai servizi dell'app e quasi 3 mila i partecipanti alle molteplici esperienze organizzate ogni mese in Italia e all'estero. È nata nel 2017 dal progetto di Davide Zanon (classe ‘90), co-founder dell’azienda e CMO, e dal 2019 si è unito Francesco Nazari Fusetti, già tra i fondatori di ScuolaZoo e CharityStars, oggi CEO.

MIRTA

Mirta è la piattaforma B2B leader nel rivoluzionare il modo in cui brand di alta moda e buyer comprano e vendono wholesale. Fondata da Ciro Di Lanno (Co-CEO), Martina Capriotti (Co-CEO).

SMARTPRICING

Smartpricing è un Revenue Management Software che aiuta gli imprenditori alberghieri ed extralberghieri a trovare i prezzi giusti, aumentare il fatturato della loro struttura e ad abbattere l’incertezza, grazie alle AI. Fondata da Luca Rodella (CEO), Tommaso Centonze (COO), Eugenio Bancaro (CTO).

VICEVERSA

Viceversa mira a diventare il partner finanziario e operativo della prossima generazione di business digitali, aiutandoli a crescere in modo sostenibile. La nostra potente piattaforma di crescita accelera i business al ritmo che desiderano con investimenti equity-free e insights data-driven. Fondata da Matteo Masserdotti (CEO), Pedro Salvi (CFO).