Enel, al via terza edizione digitale di PlayEnergy rivolta ai giovani

Enel, l'edizione digitale di PlayEnergy aperta a studenti provenienti da sette paesi avrà inizio il 5 settembre

Enel lancia, in collaborazione con Campus Party, l'edizione digitale 2022 di PlayEnergy, l'iniziativa internazionale dell'azienda volta ad avvicinare gli studenti tra i 14 e i 20 anni al mondo dell'energia e al suo uso consapevole e responsabile. L'edizione di quest'anno si concentra sull'elettrificazione dove i partecipanti saranno invitati a scoprire come l'elettrificazione da fonti rinnovabili possa aiutare a combattere il cambiamento climatico e come essi stessi possano contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.

Attraverso un'esperienza ludica di fantascienza, gli studenti potranno scegliere il proprio avatar e intraprendere un'avventura affrontando missioni incentrate su temi strategici per il Gruppo Enel, come le energie rinnovabili, l’impronta energetica, le emissioni nette zero e la neutralità del carbonio, le reti, la mobilità elettrica, i vantaggi dell’elettrificazione e la sostenibilità. Man mano che i giocatori portano a termine con successo le missioni vedranno lo scenario iniziale evolversi verso una città più moderna, elettrificata e sostenibile, e loro stessi potranno salire di livello e diventare Campioni dell'elettrificazione. Durante questo percorso, la piattaforma che ospita il concorso fornirà agli studenti gli strumenti per acquisire conoscenze, creare contenuti e scambiare idee e feedback.

L'edizione 2022 è iniziata il 5 settembre e durerà fino al 5 marzo 2023, coinvolgendo studenti provenienti da sette paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Grecia, Italia e Perù. I partecipanti a PlayEnergy sono invitati a utilizzare la propria immaginazione, a lasciarsi ispirare dalla narrativa di fantascienza e da ciò che accade intorno a loro, oltre a proporre progetti incentrati sull’elettrificazione da fonti rinnovabili. Potranno giocare in autonomia o con gli amici attraverso un itinerario online e si cimenteranno in una serie di sfide organizzate in due stagioni.

Campus Party condivide una visione sinergica con Enel su un futuro più sostenibile ed è partner dell'iniziativa digitale PlayEnergy per il terzo anno consecutivo. Con oltre 130 edizioni in tutto il mondo, Campus Party è la più grande esperienza internazionale basata su innovazione e creatività. È il catalizzatore che riunisce imprese coraggiose, persone visionarie, comunità affiatate, istruzione superiore e istituzioni all'avanguardia per creare una comunità globale. Campus Party rappresenta un punto di riferimento per le nuove generazioni sui temi del futuro e dell'uso consapevole della tecnologia.

Grazie alla sua presenza internazionale, alla sua attitudine all'innovazione e alla sua capacità di coinvolgere le giovani generazioni nella progettazione di un futuro migliore, Campus Party punterà ad ampliare la partecipazione della Generazione Z alla competizione e ad aumentare la sua visibilità verso istituzioni ed enti privati ​​in tutte le sette nazioni coinvolte. Ad aprile 2023 Campus Party ospiterà Campus Party Spotlight, l'evento digitale in cui i finalisti di PlayEnergy avranno accesso a un hackathon online per decretare i vincitori. Le prime due edizioni digitali di PlayEnergy hanno registrato una partecipazione di 20 milioni di giovani nel mondo raggiunti attraverso i vari canali di comunicazione, più di 15.000 hanno partecipato attivamente al contest e gli eventi finali Campus Party Spotlight hanno raggiunto oltre 130.000 visitatori da 92 paesi.