Enel, confermata leadership globale per la sostenibilità

Enel riafferma la sua posizione negli indici FTSE4Good Index Series e Euronext Vigeo-Eiris a livello globale, europeo e dell’Eurozona

Enel si riconferma leader globale, europeo e dell’Eurozona per la sostenibilità negli indici FTSE4Good Index Series e Euronext Vigeo-Eiris, come riportato nella revisione di metà anno 2022, che classifica le prime aziende globali in termini di pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e trasparenza.

Francesco Starace, CEO e Direttore Generale del Gruppo Enel commenta: “Enel prosegue a pieno ritmo il suo percorso sostenibile con l'ennesimo riconoscimento, da parte di due straordinarie serie di indici, dell’equazione di successo del Gruppo che lega la sostenibilità alla creazione di valore. I principi ESG rimarranno una priorità in tutte le nostre linee di business, poiché saremo concentrati su soluzioni e tecnologie che generano valore condiviso a vantaggio delle comunità locali e dell'ambiente in generale. Guardando al futuro, continueremo a concentrarci sul potenziamento del progresso sostenibile attraverso la decarbonizzazione e l'elettrificazione dei consumi, facendo leva sulla maggiore digitalizzazione della nostra azienda.”

Enel è inoltre stata confermata anche nella revisione semestrale dell'indice Euronext Vigeo-Eiris (V.E) World 120. Due volte l'anno, l’indice Euronext Vigeo Eiris (V.E.) World 120 stila la classifica delle 120 società più sostenibili fra le 1.500 principali società in termini di capitale flottante in Nord America, Asia Pacifico ed Europa. L'azienda ha inoltre confermato la propria presenza negli indici regionali Euronext V.E Eurozone 120 ed Europe 120, che comprendono le 120 imprese più sostenibili fra le 500 aziende con il maggiore capitale flottante in Europa e nell’Eurozona.

Sia FTSE4Good che V.E hanno riconosciuto l'impegno di Enel nell’integrazione delle pratiche ESG all’interno della strategia aziendale lungo l'intera catena del valore. FTSE4Good ha evidenziato le pratiche e la trasparenza di Enel in un'ampia gamma di temi, tra cui biodiversità, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, gestione dei rischi e trasparenza fiscale. Allo stesso tempo, V.E ha riconosciuto le eccellenti prestazioni di Enel nello sviluppo della propria strategia ambientale, nella gestione del capitale umano e nella promozione di solide pratiche di governance.