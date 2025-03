Enel, E-Distribuzione per la protezione dell’avifauna: a Roma il simposio del progetto Life Milvus

Enel, E-Distribuzione supporta la tutela dell’avifauna dalle reti elettriche: a Roma il simposio del progetto Life Milvus

Ogni anno, numerosi uccelli, tra cui aquile, cicogne, falconidi, grifoni e nibbi reali, vengono vittime di folgorazioni a causa della corrente elettrica, dopo essersi posati sui cavi di media tensione durante le loro rotte migratorie. Questo fenomeno colpisce soprattutto le specie con un'ampia apertura alare, molte delle quali sono già minacciate di estinzione. Per sensibilizzare sull’importanza della protezione dell’avifauna, ieri si è svolto il simposio "La prevenzione del rischio di elettrocuzione dell’avifauna", un incontro che ha riunito esperti, rappresentanti istituzionali e associazioni ambientaliste. Durante l’incontro, sono stati approfonditi i fattori che causano questo problema e le strategie per mitigarlo, con un focus particolare sulle soluzioni tecniche e normative per proteggere la fauna selvatica dalle infrastrutture elettriche. L’evento, organizzato da E-Distribuzione con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è stato parte del progetto LIFE Milvus, realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Aspromonte, l’associazione Conservatorie d’Espace Naturels Corse e la Regione Calabria.

Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione, ha sottolineato l’importanza di proteggere l’avifauna e mitigare il rischio di elettrocuzione, affinché la biodiversità possa essere salvaguardata. "In E-Distribuzione lavoriamo da anni per proteggere le specie a rischio estinzione, partecipando a progetti LIFE cofinanziati dall’Unione Europea, come il progetto Life Milvus. Abbiamo anche stipulato accordi con Enti Parco, Organizzazioni Nazionali e Associazioni ambientaliste. Grazie a queste azioni, abbiamo implementato misure di protezione su linee elettriche in tutto il paese. È cruciale che istituzioni, imprese e cittadini collaborino per sviluppare soluzioni sostenibili, così che natura ed energia possano coesistere armoniosamente", ha dichiarato.

Il rischio di elettrocuzione avviene quando un uccello si posa su un sostegno di una linea elettrica di media tensione, toccando contemporaneamente due parti con tensioni diverse. Per prevenire questi incidenti, E-Distribuzione ha adottato misure specifiche, come l’applicazione di guaine o coperture isolanti sui cavi conduttori, in particolare nelle aree identificate come più vulnerabili per l’avifauna.

Durante il simposio, Luca Pelle, dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha illustrato il progetto LIFE Milvus, che si concentra sulla reintroduzione del nibbio reale. L'incontro è stato anche un'opportunità per esplorare la portata globale di questo fenomeno, con l'intervento di Alessandro Andreotti dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), e per conoscere le esperienze internazionali, come quella del Governo spagnolo, che ha adottato politiche di mitigazione da anni. Noemi Rueda Garcia, del Ministero della Transizione Ecologica della Spagna, ha condiviso l’approccio del suo paese per affrontare il problema.