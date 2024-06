Enel e SDA Bocconi: conclusa la 3° edizione della Executive Procurement School

Enel e SDA Bocconi celebrano il successo della terza edizione della Executive Procurement School

Si è conclusa oggi con grande successo la terza edizione della Executive Procurement School, il prestigioso percorso formativo congiunto tra Enel e SDA Bocconi School of Management. La cerimonia finale, tenutasi nella sede romana, ha visto la partecipazione di 27 giovani talenti di Enel, che hanno presentato i loro progetti di gruppo su diverse sfide legate al Global Procurement. Il percorso formativo, avviato nel novembre 2023, è stato progettato per rafforzare le competenze tecniche e fornire una visione più ampia dei processi di business, essenziali per costruire un'azienda solida e duratura. La selezione dei migliori fornitori, in linea con la policy aziendale, è stata un elemento chiave, mirato a creare una supply chain affidabile ed efficiente.

La cerimonia di oggi ha avuto inizio con il saluto di Giuseppe Stabilini, Program Director di SDA Bocconi, seguito dagli interventi di Elisabetta Colacchia, Head of People and Organization di Enel, Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, ed Enrico Zampone, Head of Global Procurement di Enel. Dopo un confronto con il top management, i 27 partecipanti hanno presentato i progetti su cui hanno lavorato negli ultimi mesi, prima di ricevere i diplomi. La Executive Procurement School, articolata in sette moduli, ha offerto un approccio olistico al procurement, coprendo aree come finanza e contabilità, risk management, strategia di sostenibilità, mappatura degli stakeholders e cura della relazione con i fornitori. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle competenze “soft”, come la comunicazione efficace e la leadership.

Il percorso, iniziato con una settimana in presenza presso la sede di SDA Bocconi a Milano, è proseguito interamente online, concludendosi con l'ultima settimana di lezioni nella nuova sede romana di SDA Bocconi. Tra le attività del programma, un “serious game” finale ha permesso ai partecipanti di applicare concretamente le competenze acquisite, affrontando sfide reali lanciate dal top management del Procurement Enel. La conclusione della terza edizione della Executive Procurement School rappresenta un importante traguardo per Enel e SDA Bocconi, testimoniando l'impegno delle due istituzioni nel promuovere l'eccellenza e lo sviluppo continuo delle competenze dei propri talenti.