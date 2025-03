Enel e Fondazione CER Italia insieme per lo sviluppo delle comunità energetiche

Enel e Fondazione CER Italia: presentata al Key Energy la partnership per lo sviluppo delle comunità energetiche

Durante il Key Energy di Rimini è stata annunciata la collaborazione tra Enel e Fondazione CER Italia, la prima comunità energetica nazionale a guida pubblica, già operativa all’entrata in vigore della normativa specifica. L’obiettivo è offrire ai comuni un modello "plug&play" che consenta di attivare rapidamente configurazioni energetiche locali, coinvolgendo cittadini e imprese come consumatori e produttori di energia rinnovabile.

Grazie agli impianti della CER, gli aderenti potranno beneficiare degli incentivi dedicati, massimizzando l’uso di energia pulita con vantaggi economici, ambientali e sociali. Fondazione CER Italia garantisce inoltre l’accesso a soluzioni su misura proposte dai suoi partner, tra cui ora anche Enel, che supporterà la comunità con servizi energetici e progetti per lo sviluppo del fotovoltaico, in particolare per enti pubblici e PMI.

Attualmente la Fondazione conta 43 comuni membri, soprattutto realtà sotto i 5000 abitanti che, aderendo alla CER, possono usufruire dei finanziamenti del PNRR. L’iniziativa è stata illustrata da Silvia Chiassai Martini, Presidente della Fondazione e Sindaco di Montevarchi, durante l’evento, alla presenza del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, del presidente del GSE Paolo Arrigoni e del Direttore Italia di Enel Nicola Lanzetta.

“Tutti possono essere protagonisti attivi della rivoluzione virtuosa promossa da Fondazione CER Italia. La comunità energetica è già pienamente operativa e consente di beneficiare fin da subito di vantaggi economici, con un impatto positivo sia per i piccoli comuni sia per le aziende sia, soprattutto, per le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa favorisce la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, oltre a offrire un sostegno immediato alle imprese e ai cittadini, in un contesto di crescente caro energia”, ha affermato Silvia Chiassai Martini, Presidente della Fondazione e Sindaco del Comune di Montevarchi. “La partnership con Enel rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo dove la più grande azienda energetica italiana sceglie di collaborare con una progettualità nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica può avvenire attraverso sinergie virtuose. Una collaborazione che coniuga innovazione, risparmio e impegno sociale, ponendo le basi per un futuro energetico più equo e partecipativo".

“Enel è fortemente impegnata nell'accelerazione della transizione energetica del Paese attraverso importanti investimenti nelle rinnovabili e sulla rete di distribuzione elettrica per renderla sempre più digitalizzata e resiliente”, ha dichiarato Nicola Lanzetta, Direttore Italia di Enel. “I dati sullo sviluppo delle rinnovabili dimostrano che cittadini e imprese hanno pienamente compreso l’importanza e anche la convenienza di queste fonti energetiche. In questo contesto le Comunità Energetiche Rinnovabili giocano un ruolo fondamentale perché consentono di condividere i benefici della produzione di energia rinnovabile all'interno delle comunità locali. L’accordo che abbiamo siglato oggi va proprio in questa direzione ed è un’ulteriore dimostrazione dell'impegno di Enel nel sostenere strumenti così strategici per il futuro energetico del Paese."