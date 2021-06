Enel Green Power, avviato il più grande parco eolico dell’America del Sud

Enel Green Power mette in esercizio il più grande parco eolico dell’America del Sud, Lagoa Dos Ventos, in Brasile

Enel Green Power Brasil, ha messo in esercizio il parco eolico Lagoa dos Ventos, l’impianto eolico più grande attualmente in funzione nell’America del Sud e il più esteso di Enel Green Power di questo tipo a livello mondiale. La costruzione dell’impianto da 716 MW, che si trova nello stato nordorientale di Piauí in Brasile, ha richiesto un investimento di circa 3 miliari di real brasiliani, pari a quasi 620 milioni di euro al tasso di cambio attuale.

“Lagoa dos Ventos è un progetto eolico da record e la sua entrata in esercizio segna un importante traguardo per Enel Green Power nel mondo, in particolare alla luce delle sfide dello scenario sanitario globale”, ha dichiarato Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power e Responsabile della Divisione Global Power Generation di Enel. “Essendo il nostro più grande parco eolico nel mondo, Lagoa dos Ventos rappresenta un importante passo avanti per la nostra crescita sostenibile, oltre a supportare la ripresa verde in Brasile e a contribuire ulteriormente alla diversificazione del mix energetico del Paese.”