Enel Green Power lancia Scelta Rinnovabile, il crowdfunding per le rinnovabili

Enel Green Power dà il via a “Scelta Rinnovabile”, il crowdfunding per coinvolgere le comunità locali nello sviluppo delle energie green

Enel Green Power lancia “Scelta Rinnovabile”, un’iniziativa che consente, attraverso una raccolta fondi online di crowdfunding, di far partecipare tutti i cittadini in maniera diretta all’investimento per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili in Italia, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche più sostenibili, coinvolgendo direttamente i territori che ospitano gli impianti.

“Gli impianti rinnovabili sono uno strumento fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 e combattere il cambiamento climatico, e soprattutto rappresentano un'opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio e del Paese nel suo complesso”, commenta Salvatore Bernabei, CEO di Enel Green Power. “Con Scelta Rinnovabile vogliamo proporre una partecipazione attiva e concreta delle comunità locali e dei territori alla transizione energetica, favorendo la consapevolezza delle persone rispetto al proprio ruolo di protagonisti del cambiamento verso un modello sostenibile”.

I cittadini residenti nei Comuni in cui sorgerà l’impianto di Enel Green Power potranno aderire in via preferenziale a Scelta Rinnovabile e beneficiare di un tasso più vantaggioso di remunerazione del finanziamento.

Il programma è stato lanciato oggi in Italia da Enel Green Power per la prima volta, con un’iniziativa di finanziamento dell’’impianto solare fotovoltaico che verrà realizzato in provincia di Ferrara. Nel comune emiliano, l’azienda sta infatti realizzando un impianto con una potenza di circa 17 MW, che contribuirà ad evitare l'emissione in atmosfera di più di 11mila tonnellate di anidride carbonica (CO2) ogni anno e a garantire la fornitura di energia elettrica rinnovabile a più di 8.300 famiglie.