Enel, l'AD Cattaneo in Brasile con il Ministro Pichetto Fratin

Brasile, l'AD Cattaneo in visita a San Paolo con il Ministro Pichetto Fratin presenta il Piano estivo emergenziale e sigla accordo di collaborazione con il CEMADEN

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e l’AD di Enel Flavio Cattaneo hanno partecipato a una serie di appuntamenti a San Paolo dedicati alle reti elettriche e al cambiamento climatico. Presenti, tra gli altri, i Ministri brasiliani delle Miniere ed Energia Alexandre Silveira e della Scienza, Tecnologia e Innovazione Luciana Santos, il Direttore Relazioni Esterne di Enel Nicolò Mardegan ed il Country Manager Brasile dell’azienda Antonio Scala.

Enel ha presentato alle Autorità brasiliane il Piano Estivo per contrastare gli impatti di eventi climatici estremi sulle reti elettriche e ha siglato un accordo di collaborazione con il CEMADEN, il Centro Nazionale per il Monitoraggio e Allerte Disastri Naturali brasiliano, per prevenire le conseguenze di fenomeni metereologici estremi.

La missione istituzionale in Brasile del Ministro Pichetto Fratin e dei vertici Enel rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni commerciali e di cooperazione bilaterale tra i due paesi. Il Brasile si conferma il principale partner commerciale latino-americano dell’Italia.

"Le autorità pubbliche devono stabilire politiche e regolamenti che incoraggino e facilitino gli investimenti nella resilienza delle infrastrutture", ha dichiarato Pichetto, "Allo stesso tempo, anche le imprese private, con il loro impegno, esperienza, conoscenza tecnologica e innovazione, hanno la capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di gestire le operazioni con una visione strategica, a beneficio del benessere pubblico".