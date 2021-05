Enel: lancia il nuovo Integrated Reporting digitale sulle performance del 2020

Beyond Reporting Empowering Sustainable Progress: Enel lancia il nuovo Integrated Reporting digitale.

Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il Gruppo racconta, in maniera innovativa, le performance del 2020, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato, in attuazione del purpose “Open Power for a Brighter Future: we empower a sustainable progress” a cui Enel si ispira per la creazione di valore per e con tutti i propri stakeholder nel lungo periodo.

“L’Integrated Reporting 2020 è il nuovo modo con cui Enel racconta la sua capacità di generare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo per tutti,” ha commentato Alberto De Paoli, CFO del Gruppo Enel. “Il nuovo concetto di stakeholder capitalism che indirizza le nostre azioni ci ha permesso di identificare e comprendere le aspettative dei nostri stakeholder e di creare una modalità interattiva e interconnessa di comunicazione che consenta di integrare le informazioni disponibili nei nostri documenti in una visione olistica del Gruppo e del suo processo di creazione di valore attraverso un modello di business sostenibile.”

“Attraverso uno storytelling condiviso, vogliamo raccontare in modo innovativo la strategia di Enel e il suo modello di business sostenibile e integrato,” ha commentato Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer del Gruppo Enel. “In questo modo, rendiamo evidente la visione di Enel che concretizza il binomio sostenibilità e innovazione, dove la spinta al cambiamento e la creatività delle nostre persone guidano il costante impegno del Gruppo, in armonia e in sinergia con tutti i nostri stakeholder, i contesti sociali in cui operiamo, i nostri partner industriali, la comunità finanziaria, i nostri colleghi. Solo in questo modo potremo creare davvero un progresso sostenibile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) fissati dall’ONU”.

Enel ha confermato e rafforzato l’approccio “Core&More” nel proprio sistema di reporting, che vede l’Integrated Annual Report come il documento “Core” a cui si affiancano i documenti “More” di approfondimento e di dettaglio per rispondere alle aspettative delle diverse categorie di stakeholder: Bilancio di Sostenibilità, Bilancio di esercizio di Enel SpA, Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione.

L’Integrated Reporting 2020 – Beyond Reporting Empowering Sustainable Progress, facendo leva sulla sua struttura digitale, supera la dimensione dei singoli documenti di reporting valorizzandone il contenuto in un’ottica di circolarità delle informazioni. Percorsi definiti da aree tematiche rilevanti favoriscono una navigazione interconnessa e personalizzata dei contenuti in base agli specifici ambiti di interesse e contesti di approfondimento, alla scoperta del Gruppo Enel, del suo modello di business sostenibile, della propria strategia, del suo processo di creazione del valore e dell’impegno alla lotta al cambiamento climatico.

Enel ha inoltre confermato il proprio ruolo di leadership nel reporting aziendale, adottando i nuovi standard richiesti dal Global Reporting Initiative (GRI), le linee guida dell'International Business Council (IBC) del World Economic Forum (WEF), nonché gli indicatori previsti dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB, in relazione al settore primario di riferimento per Enel, “Electric Utilities & Power Generators Sector”). Inoltre sono state fornite, con un anno di anticipo, opportune informazioni secondo quanto richiesto dalla Tassonomia dell'Unione Europea.