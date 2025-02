Enel, sottoscritta linea di credito committed revolving da 12 miliardi di euro

Enel, nuova linea di credito committed revolving “sustainability-linked” per un ammontare di 12 miliardi di euro e una durata di 5 anni

Enel e la sua società controllata Enel Finance International hanno sottoscritto oggi una linea di credito committed revolving “sustainability-linked” per un ammontare di 12 miliardi di euro e una durata di cinque anni.

Stefano De Angelis, CFO del Gruppo Enel, ha commentato: “Questa nuova linea di credito ci permette di diversificare ulteriormente le nostre fonti di finanziamento sostenibile, garantendo al contempo un impatto positivo sui risultati del Gruppo grazie alle migliorate condizioni economiche. Il successo di questa operazione, che rappresenta la più grande linea di credito revolving sustainability-linked in euro attualmente sul mercato, testimonia l'apprezzamento della comunità finanziaria per i risultati della nuova strategia del Gruppo fondata su una crescita solida e sostenibile”.

La Linea di Credito prevede l’utilizzo di un Key Performance Indicator di sostenibilità, previsto nel Sustainability-Linked Financing Framework e collegato alla “Percentuale di CAPEX allineata alla tassonomia dell’UE (%)” oltre che al raggiungimento di un Sustainability Performance Target (SPT) pari o superiore all’80% al 31 dicembre 2026 per il periodo 2024-2026. L’utilizzo di questo KPI rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Enel nella transizione energetica, in linea con il pilastro della sostenibilità ambientale e finanziaria della strategia del Gruppo.

In funzione del raggiungimento del SPT sopra menzionato, la Linea di Credito prevede un meccanismo di step up/step down che inciderà sul margine applicabile agli utilizzi successivi della Linea di Credito, oltre che sulle commissioni per le eventuali porzioni inutilizzate della linea stessa. Il Framework è in linea con i "Sustainability-Linked Loan Principles" della Loan Market Association (LMA) e con i "Sustainability-Linked Bond Principles" dell'International Capital Market Association (ICMA), come certificato dal Second-Party Opinion Provider Moody's Ratings.

La Linea di Credito sostituisce la precedente linea che era stata firmata da Enel ed EFI nel marzo 2021 e successivamente modificata, avente un importo complessivo di 13,5 miliardi di euro. Il costo della nuova Linea di Credito è variabile in funzione del rating assegnato pro tempore ad Enel; sulla base del rating corrente, presenta uno spread di 40 bps sopra l'Euribor, per il quale è previsto un floor a zero; inoltre, la commissione di mancato utilizzo è pari al 35% dello spread.

La nuova Linea di Credito - che ha un costo inferiore rispetto alla precedente - può essere utilizzata dalla stessa Enel e/o da EFI, in questo ultimo caso con garanzia rilasciata dalla Capogruppo Enel, e ha l’obiettivo di dotare il Gruppo di uno strumento estremamente flessibile per la gestione di eventuali esigenze di liquidità. La Linea di Credito è concessa da 26 primari istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca in qualità di Documentation e Facility Agent.