Enel protagonista alla Sustainability Week 2025 ad Abu Dhabi con l'AD Flavio Cattaneo

Enel porta la sua expertise globale alla Sustainability Week 2025: l'AD Flavio Cattaneo ad Abu Dhabi con la Presidente del Consiglio Meloni

Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel, è attualmente ad Abu Dhabi, dove partecipa, insieme alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di apertura del Sustainability Week 2025. Questo evento, che da oltre quindici anni favorisce l’interazione tra Paesi e protagonisti locali nel settore dello sviluppo sostenibile, si concentra su tematiche cruciali, tra cui l'energia. Enel, unica azienda energetica italiana presente, è rappresentata dal suo vertice, portando con sé la sua expertise globale come leader nelle energie rinnovabili e nella transizione energetica, con una presenza consolidata in 28 Paesi.

La partecipazione di Enel sottolinea anche l'importanza delle relazioni tra Italia e Abu Dhabi, specialmente nel settore energetico. A conferma di questa partnership strategica, lo scorso dicembre il Gruppo ha siglato un accordo industriale con Masdar, azienda di Abu Dhabi di punta nel settore delle energie rinnovabili, del valore di 1,7 miliardi di euro. L'accordo prevede lo sviluppo di progetti di energia verde in Spagna attraverso Endesa, controllata da Enel. Inoltre, non si escludono future collaborazioni tra le due aziende nell’ambito delle energie rinnovabili.

La visita ad Abu Dhabi ribadisce il ruolo fondamentale che le grandi aziende, come Enel, giocano nella politica estera italiana. Negli ultimi mesi, Enel ha rafforzato i suoi legami internazionali in vari settori strategici, contribuendo così alla proiezione globale dell'Italia. In continuità con gli obiettivi del Piano Mattei e sull'esperienza del G7 in Puglia, il Sistema Paese sta consolidando una forte alleanza tra istituzioni e grandi gruppi industriali, in particolare quelli attivi in settori strategici come l'energia. Questo approccio mira ad amplificare l’influenza internazionale dell’Italia.