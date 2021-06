Enel X continua l’impegno nella mobilità elettrica: sarà partner di Extreme X

Enel X fornirà le infrastrutture di ricarica alla serie di corse automobilistiche Extreme E. Continua l’impegno nella mobilità elettrica

Extreme E, la serie di corse automobilistiche, ha annunciato oggi che Enel X - la business line globale del Gruppo Enel per i servizi energetici avanzati - sarà Official Smart Charging Partner della serie. Enel X fornirà la tecnologia di ricarica, JuicePump 40 Race Edition, per alimentare il SUV completamente elettrico del campionato denominato ODYSSEY 21.

Enel X ha una solida esperienza nel settore energetico combinando sostenibilità, digitalizzazione e innovazione. Man mano che il complesso panorama energetico mondiale evolve, Enel X sta sviluppando e implementando soluzioni energetiche personalizzate consentendo alle aziende e ai consumatori di adottare misure concrete per ridurre le emissioni di CO 2 .

Enel X è fortemente impegnata nello sviluppo e test di tecnologie avanzate per rendere il motorsport ancora più sostenibile, mantenendo allo stesso tempo livellielevati di prestazioni e sicurezza.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato: “Extreme E ed Enel X condividono l’obiettivo comune riguardo l’utilizzo dei veicoli elettrici nel mondo. Stiamo mostrando il loro potenziale attraverso l'entusiasmo del motorsport ed Enel X sta lavorando a soluzioni innovative per garantire la ricarica di questi veicoli nel modo più sostenibile possibile.

“Sono lieto che potremo beneficiare dell’esperienza di Enel X ai nostri X Prix in qualità di Official Smart Charging Partner di Extreme E, dimostrando ulteriormente come il mondo dell'elettrificazione sta andando avanti – un fenomeno che tutti dobbiamo sostenere se vogliamo ridurre le emissioni globali di carbonio e proteggere il nostro pianeta."

Francesco Venturini, CEO di Enel X, ha dichiarato: “Il nostro ruolo di Official Smart Charging Partner di Extreme E è un'ulteriore conferma del nostro impegno a spingere l'innovazione tecnologica nella mobilità elettrica. Fornendo la nostra infrastruttura di ricarica a una competizione così estrema, possiamo dimostrare che la mobilità elettrica non ha davvero limiti, rappresentando uno dei modi migliori per combinare sostenibilità e innovazione per guidare la transizione energetica.

“Inoltre, il Gruppo Enel è particolarmente orgogliosodi contribuire al campionato tramite Enel Foundation, che da luglio 2020 è uno dei Founding Scientific Partner di Extreme E”.