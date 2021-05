Enel X e Renault, insieme per le nuove soluzioni di ricarica integrate

Nasce Renault E-Charge, pacchetto di soluzioni per la ricarica domestica

Tecnologia, energia, servizi. Questi i pilastri su cui Renault ha scelto di appoggiarsi nell’era della modernità. Protagonista da oltre dieci anni della transizione dell’auto verso la tecnologia elettrica, Renault consolida questo percorso scegliendo di collaborare Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica.

È stato annunciato oggi, infatti, Renault E-charge Home, il pacchetto di soluzioni di ricarica integrate e all-inclusive sviluppate in partnership con Enel X per rendere l’esperienza di ricarica domestica più semplice e sicura.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo accordo con Renault che garantisce ai clienti un’esperienza di ricarica domestica comoda e sicura”, ha dichiarato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “Accelerare il processo di transizione verso la mobilità elettrica è uno degli obiettivi di Enel X che nel 2017 ha avviato un piano ambizioso per dotare il Paese di una rete di punti di ricarica pubblica capillare e resiliente. A questo impegno abbiamo affiancato quello per la diffusione della ricarica in ambito privato, puntando sulle innovative JuiceBox e sugli accordi con le più importanti case automobilistiche”.

“Da oltre un decennio, Renault si impegna per rendere la transizione verso la mobilità elettrica una scelta innovativa nella tecnologia, responsabile verso l’ambiente e semplice nell’acquisto e nell’assistenza”, ha commentato Eric Pasquier, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy. “Oggi abbiamo voluto far evolvere le soluzioni per la ricarica privata proposte ai nostri clienti, studiando con il nostro partner Enel X soluzioni integrate che includono consulenza personalizzata e servizi per un’esperienza di acquisto e di guida elettrica intuitiva e senza pensieri”.

Grazie alla partnership appena annunciata, i fruitori della mobilità elettrica avranno a disposizione la gamma completa di ricarica (tre pacchetti) di Juice Box Enel X e servizi di assistenza in tutte le fasi della customer journey.