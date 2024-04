Eni, car sharing: inaugurati nuovi Enjoy Point nelle stazioni Enilive

Eni, car sharing: aperti nuovi Enjoy Point nelle stazioni Enilive in Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna

Il servizio di car sharing Enjoy, gestito da Enilive, sta facendo un balzo in avanti nell'offerta di soluzioni di mobilità sostenibile in molte regioni italiane. Con l'espansione delle sue operazioni in diverse città del Lazio e l'introduzione del servizio in Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna, Enjoy sta diventando sempre più una scelta conveniente e accessibile per coloro che cercano alternative ai mezzi privati.

Gli Enjoy Point, situati presso alcune stazioni di servizio Enilive, sono diventati punti di riferimento per chiunque voglia usufruire del car sharing. Attualmente, sono attivi Enjoy Point a Civitavecchia e Frascati nel Lazio, a Cassino nel Frosinone, e in diverse città dell'Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Questi punti forniscono un accesso rapido e conveniente alle auto Enjoy, consentendo ai residenti e ai visitatori di noleggiare un veicolo per i loro spostamenti.

Il car sharing è una soluzione di mobilità flessibile che consente agli utenti di noleggiare un veicolo in base alle proprie esigenze. Con gli Enjoy Point, è possibile noleggiare un'auto in modo immediato, se disponibile, oppure prenotarla fino a 24 ore prima della partenza. Questo permette agli utenti di muoversi nei dintorni o di viaggiare in tutta Italia con tariffe orarie o giornaliere, adattandosi così ai diversi programmi di viaggio.

L'espansione degli Enjoy Point fa parte di un più ampio processo di trasformazione delle stazioni Enilive in veri e propri "mobility hub". Oltre alla possibilità di rifornimento di diversi carburanti, inclusi biocarburanti come l'HVOlution, le Enilive Station offrono una vasta gamma di servizi, tra cui ristorazione negli Eni Café, negozi di prossimità Emporium, lavaggi EniWash, Telepass Point e molto altro ancora.

Gli Enjoy Point attivi nelle regioni del Centro Italia sono strategicamente posizionati per favorire l'interscambio con i mezzi privati e il trasporto pubblico. Con punti a Civitavecchia, Frascati, Cassino, Perugia, Foligno, L'Aquila, Pescara, Ortona, Campobasso, Cagliari, Olbia e Alghero, gli utenti possono facilmente accedere al servizio di car sharing mentre si spostano da una città all'altra.

Per utilizzare il servizio Enjoy, gli utenti devono semplicemente scaricare l'applicazione disponibile su Android, iOS e Huawei. Dopo la registrazione, è possibile accedere alla sezione Enjoy Point, visualizzare i veicoli disponibili e prenotarli o noleggiarli direttamente inserendo il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza. Il pagamento avviene attraverso l'app e le tariffe includono sempre carburante, assicurazione e un numero di chilometri inclusi nel noleggio.

Con circa 3.000 veicoli tra auto ibride, auto elettriche e cargo, e oltre 1 milione di clienti, Enjoy continua a rivoluzionare il concetto di mobilità urbana. Grazie alla sua crescente presenza in molte città italiane e alla sua flotta diversificata, Enjoy si conferma come una scelta conveniente e sostenibile per i viaggiatori di oggi.