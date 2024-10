Eni e Maker Faire Rome 2024: un viaggio tra innovazione e sport

Eni a Maker Faire Rome 2024: innovazione ed energia scendono in campo

Ha preso ufficialmente il via lo scorso giovedi la dodicesima edizione della "Maker Faire Rome - The European Edition", uno degli eventi di punta dell’innovazione europea, che anche quest'anno vede Eni come Main Partner. Fino al 27 ottobre, i visitatori avranno modo di esplorare oltre 350 stand nei suggestivi spazi del Gazometro di Roma Ostiense e dell'Istituto Superiore Antincendi (ISA), che per la prima volta arricchisce l’evento con la sua presenza.

Con il tema “L’evento dove le idee prendono vita”, Maker Faire Rome 2024 si prefigge di far emergere l’aspetto esperienziale dell’innovazione, dove creatività e tecnologia si fondono, catturando l’interesse di professionisti, famiglie, e appassionati di tutte le età. Tre aree tematiche principali - Innovazione, Creatività e Scoperta - ospiteranno progetti all'avanguardia che spaziano dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal gaming alla formazione, passando per l’agritech e le nuove soluzioni sanitarie.

Il Gazometro di Roma Ostiense: un centro di innovazione e riqualificazione urbana

Nuovamente all'interno del Gazometro, Maker Faire Rome consolida il legame con questo storico sito industriale, che Eni ha riqualificato, trasformandolo in un polo di riferimento per l'innovazione a Roma. Qui si trova anche Joule, la scuola d'impresa di Eni, e il Rome Advanced District (ROAD), che insieme sostengono la crescita e la condivisione di idee tra giovani imprenditori e innovatori.

All’interno del Gazometro G2, l’Energy Playground di Eni si distingue come uno spazio interattivo che unisce l’energia allo sport, creando un ambiente immersivo per avvicinare il pubblico alle diverse anime dell’azienda. Con l’architettura visiva dominata dai colori dei brand della famiglia Eni con Enilive, Plenitude e Versalis; l’area rispecchia il concept “Da energie diverse, un’energia unica”, già introdotto dalla recente campagna istituzionale presentata a Sanremo.

L’Energy Playground: un’esperienza che unisce energia e sport

Eni ha trasformato il Gazometro G2 in un vero e proprio "playground" esperienziale, articolato in diverse aree ludiche. "Play Basket" di Versalis simula un campo da basket, mentre "Play Metaverse" di Plenitude porta i visitatori in una realtà virtuale immersiva. "Play Football" di Enilive e "Play and Enjoy Racing" di Enjoy offrono attività ispirate al calcio e alle piste automobilistiche telecomandate, mentre "Play on the Floor" consente un'esperienza digitale interattiva che reagisce al movimento. Per gli appassionati di sport invernali, infine, è presente anche "Play Ski Jumping", uno stand con un simulatore di salto con gli sci che trasporta i visitatori direttamente sulle piste.

La scelta dello sport come elemento tematico non è casuale: Eni vanta partnership di alto profilo con il mondo sportivo, come Top Partner delle Nazionali italiane di calcio e Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, nonché title sponsor della Serie A con Enilive e sponsor di Olimpia Milano per l'Eurolega con Plenitude.

La presenza congiunta di Eni, Enilive, Plenitude e Versalis rappresenta un esempio di integrazione tra prodotti e servizi per rispondere, con semplicità e immediatezza, alle nuove necessità quotidiane dei clienti finali e delle aziende.