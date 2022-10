Eni: EBIT adjusted balza a €5,77 miliardi nel terzo trimestre 2022

Eni: nel terzo trimestre l'utile netto adjusted del Gruppo cresce e si attesta a 10,81 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha approvato i risultati del terzo trimestre e dei nove mesi 2022. Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, ha dichiarato: “In un contesto di elevata volatilità e incertezza nei mercati, Eni ha continuato ad assicurare gli approvvigionamenti energetici cruciali per le nostre economie, portando avanti al contempo il percorso di decarbonizzazione. Già dal prossimo inverno saremo in grado di rimpiazzare il 50% dei flussi di gas russo facendo leva sul nostro ampio e diversificato portafoglio riserve, sulle partnership di lungo termine con i Paesi produttori e sulla nostra crescente presenza nel business GNL. Nel trimestre abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra posizione nella catena del valore del gas grazie all’esplorazione e alle operazioni di acquisizione degli asset gas di bp in Algeria e, nella fase midstream, della nave di liquefazione Tango FLNG per la valorizzazione del progetto gas in Congo".

"La nostra strategia di decarbonizzazione" continua Descalzi, "raggiunge nuovi traguardi fondamentali. Entro l’anno la capacità installata di energia rinnovabile di Plenitude sarà raddoppiata superando i 2 GW. Il nostro business di Sustainable Mobility cresce in scala e dimensioni facendo leva su un modello innovativo di integrazione verticale con il nascente agri-business per la fornitura di materie prime sostenibili alle nostre bioraffinerie. In E&P abbiamo proseguito nella nostra strategia di creazione di veicoli geograficamente focalizzati, driver di crescita e di ritorni, di cui ultimo esempio è Azule, la neocostituita JV con bp per la valorizzazione degli asset angolani. Nel terzo trimestre, nonostante la flessione del prezzo del petrolio e la rapida caduta dei margini di raffinazione, abbiamo continuato a generare risultati positivi grazie principalmente alla robusta performance dei nostri business internazionali. Nei nove mesi abbiamo integralmente coperto con l’autofinanziamento gli investimenti e i ritorni di cassa agli azionisti e siamo stati in grado di ridurre il leverage al livello di 0,11, quasi dimezzandolo rispetto alla fine dello scorso anno".

Alla luce dei risultati riportati, sappiamo che l'EBIT adjusted di Gruppo del terzo trimestre 2022 ha raggiunto il valore di 5,77 miliardi, mantenendosi in linea con il trimestre precedente nonostante la flessione del prezzo del Brent e il deconsolidamento delle società operative angolane conferite alla JV Azule Energy. Le continue iniziative di ottimizzazione e la riduzione dei costi in tutte le linee di business ha permesso di mantenere stabile questo valore, dimostrando l'impegno di Eni nella gestione di crescita della società.

Nel terzo trimestre 2022 E&P ha conseguito un EBIT adjusted di 4,27 miliardi, in riduzione del 12% rispetto al trimestre precedente a causa dei minori prezzi di realizzo degli idrocarburi e del deconsolidamento delle attività conferite in Azule Energy. La produzione del terzo trimestre 2022 è stata di 1,58 milioni di boe/giorno, in linea rispetto al secondo trimestre 2022 ma in calo del 7% rispetto al terzo trimestre 2021, per effetto del minor contributo del Kazakhstan, della Nigeria e della Norvegia.

Il settore GGP ha registrato una robusta performance nel terzo trimestre 2022; mentre i prezzi sono stati elevati, il mercato ha continuato a essere sfidante in termini di flussi fisici e di volatilità. I rischi di mercato sono stati gestiti con efficienza, garantendo ai clienti nazionali un flusso di forniture stabile e sicuro. Grazie alla costante ottimizzazione degli asset e alla rinegoziazione dei contratti, facendo leva sulla diversificazione e flessibilità del portafoglio complessivo gas e GNL, il settore GGP ha conseguito un EBIT adjusted di 1,08 miliardi di euro.

In modo simile, il business R&M ha conseguito eccellenti risultati con 0,71 miliardi di EBIT adjusted, nonostante la significativa flessione dell’indicatore SERM rispetto al precedente trimestre (-80%), grazie alle ottimizzazioni del flusso di prodotti, alle azioni di efficienza per ridurre i costi delle utility, alla maggiore disponibilità degli impianti e all’eccellente andamento dei consumi stagionali.

Per quanto riguarda invece Plenitude, la società ha conseguito nel corso del terzo trimestre l’EBIT adjusted di 16 milioni di euro, in linea con l’andamento stagionale del business e in riduzione rispetto al terzo trimestre 2021. Il business Power ha conseguito un EBIT adjusted di 156 milioni con un significativo miglioramento.

L'utile netto adjusted di Gruppo del terzo trimestre 2022 ha raggiunto il valore di 3,73 miliardi, arrivando a 10,81 miliardi nei nove mesi 2022 (+8,2 miliardi rispetto ai nove mesi 2021). Il tax rate adjusted, non considerando gli effetti del contributo d’imposta straordinario a carico delle imprese italiane valutato come special item, si è stabilizzato intorno al 40% e riflette un migliore mix geografico degli utili imponibili, in particolare nel settore E&P.

Nel terzo trimestre 2022 il flusso di cassa operativo prima del capitale circolante al costo di rimpiazzo adjusted è stato pari a 5,47 miliardi. Nei nove mesi 2022, il flusso di cassa di 16,27 miliardi, raddoppiato rispetto al periodo di confronto, ha finanziato capex organici di 5,5 miliardi, aumentati del 35% a seguito dell’apprezzamento del dollaro USA e delle azioni pianificate post-lockdown, rendendo disponibile un free cash flow organico di 9,3 miliardi per finanziare i fabbisogni di capitale circolante e il ritorno agli azionisti.

In base al nuovo programma di 2,4 miliardi approvato dal Consiglio di Amministrazione a luglio, da realizzarsi entro aprile 2023, da fine maggio 2022 fino al 21 ottobre, sono state acquistate 142 milioni di azioni al costo di 1.663 milioni. L'indebitamento finanziario netto ante IFRS 16 al 30 settembre 2022 è invece pari a 6,4 miliardi, in riduzione di 2,54 miliardi rispetto al 31 dicembre 2021.