Eni gas e luce, in arrivo tre nuovi Energy Store a Mestre, Gorizia e Jesolo

Eni gas e luce inaugura il nuovo Energy Store Eni di Mestre con un evento dedicato ai suoi clienti

Tutto pronto per l’evento di giovedì 29 luglio a Mestre per l’inaugurazione del nuovo Energy Store Eni, partner commerciale di Eni gas e luce.

L’evento sarà aperto a tutti con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e invitare le persone a lasciarsi meravigliare dal mondo dell’energia. Lo store è stato progettato per rispondere a tutte le richieste dei clienti presenti sul territorio e avvicinarli al mondo dell’energia attraverso una customer experience che mette l’utente al centro.

Gli Energy Store Eni offrono numerosi servizi al cliente, come per la sottoscrizione di nuovi contratti, volture, cambi fornitore e switch-in, cambio prodotto, domiciliazione bancaria, richiesta nuovi allacciamenti e aumenti di potenza, piani di rientro e consulenze sulle bollette. Per quanto riguarda i servizi energetici extra-commodity, gli store offrono la vendita di prodotti HVAC con anche l’opportunità della cessione del credito al 50% e al 65%, la manutenzione per la caldaia, l’assistenza per chi è interessato a installare un impianto fotovoltaico o ad acquistare uno dei prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici, come colonnine elettriche e wallbox, e la vendita di polizze assicurative in partnership con Zurich.

Il territorio del Nord-Est è sempre stato considerato di importanza strategica per Eni gas e luce, che ha infatti deciso di potenziare la propria presenza sul territorio con l’apertura, nella prima settimana di agosto 2021, di altri due nuovi store nelle città di Gorizia e di Jesolo.

Gli store di Eni si inseriscono perfettamente all’interno dell’obiettivo Eni gas e luce che, da fornitore di energia e gas, vuole diventare sempre di più un energy advisor e accompagnare verso un uso più consapevole dell’energia.