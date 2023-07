Eni: nominati i vincitori per l'edizione 2023 di Eni Award

Eni: annunciati i vincitori della quindicesima edizione di Eni Award

Eni rende noti i nomi dei ricercatori e scienziati vincitori della quindicesima edizione di Eni Award, il premio istituito nel 2007 e divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento a livello internazionale per la ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente. Eni Award ha lo scopo di promuovere innovazioni d’avanguardia in ambito efficienza energetica, rinnovabili, decarbonizzazione e tutela dell’ambiente stimolando le nuove generazioni di ricercatori nel loro lavoro, a testimonianza dell'importanza che Eni attribuisce ai talenti, alla ricerca scientifica e all’innovazione.

Il premio Transizione Energetica, uno dei tre riconoscimenti principali, che valorizza le migliori innovazioni per la decarbonizzazione del sistema energetico, è stato assegnato ex aequo a Yu Huang, della University of California (Los Angeles, USA) e Jeffrey R. Long, della University of California (Berkeley, USA). La Professoressa Yu Huang ha sviluppato materiali elettrodici ad elevate prestazioni per Hydrogen Fuel Cells (HFC). Tale risultato è stato raggiunto progettando e preparando catalizzatori in cui le nanoparticelle di platino e cobalto sono protette con strati grafenici, una sorta di “nano tasca”, che ne garantisce sia l’elevata efficienza sia la stabilità in condizioni operative. Ha inoltre sviluppato degli speciali nanofili di platino con un’elevata area superficiale adatti ad essere usati nelle Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) per le automobili di nuova generazione con zero emissioni.

Il professor Jeffrey R. Long ha introdotto il concetto innovativo di assorbimento cooperativo nei materiali Metal Organic Framework (MOF), funzionalizzandoli opportunamente e permettendo la separazione selettiva ed efficiente di anidride carbonica, monossido di carbonio e ammoniaca da miscele gassose diluite. Ha inoltre dimostrato sperimentalmente le elevate prestazioni in termini di capacità adsorbente, rigenerabilità e stabilità di questi materiali nella cattura dell’anidride carbonica dall’aria (DAC, Direct Air Capture).