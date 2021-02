Notizie dalle Aziende

Martedì, 16 febbraio 2021 - 15:54:00 Versalis (Eni), ottenuta la certificazione ISSC Plus per prodotti sostenibili L’attività di certificazione ISCC Plus, avviata da Versalis (società chimica di Eni) nel 2020, sarà estesa ad altri siti produttivi italiani ed esteri