Eni, Plenitude avvia la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico in Spagna

Eni, Plenitude: al via la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico da 220 MW a Villarino de los Aires

Plenitude ha ufficialmente avviato la costruzione di un impianto fotovoltaico a Villarino de los Aires, nella provincia di Salamanca, che avrà una capacità installata di 220 MW, posizionandosi tra i più grandi impianti della regione Castilla y León. La cerimonia di posa della prima pietra ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo Regionale, del Comune e della Società. Il nuovo parco solare si estende su un’area di circa 286 ettari e sarà collegato alla rete di trasmissione nazionale attraverso una linea sotterranea di media tensione lunga 3,2 km. Con l’installazione di 365.300 moduli bifacciali, si prevede che l’impianto genererà oltre 400 GWh di elettricità all’anno, contribuendo in modo significativo alla produzione di energia rinnovabile nella regione.

Il completamento del parco solare è previsto entro il 2025, grazie alla collaborazione con Sterling & Wilson, una delle principali aziende globali nella costruzione di impianti fotovoltaici, insieme ad altre importanti imprese locali. A tutela del territorio, sono state implementate misure di salvaguardia, tra cui la conservazione e la ricollocazione delle capanne rurali e la protezione dei corsi d’acqua naturali presenti nell'area. Inoltre, è stata predisposta una recinzione di caccia e coordinamenti attivi con le aziende agricole per garantire la compatibilità del progetto con le attività locali.

“Il progetto di Villarino è un esempio virtuoso di integrazione con il territorio. Essere qui, alla presenza di tutti gli attori coinvolti, è la prova concreta della nostra volontà di continuare con questo approccio collaborativo anche nei prossimi anni, in linea con la nostra strategia di business e di crescita nel Paese”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude in Spagna.

Con questo nuovo impianto, Plenitude consolida la propria presenza in Castilla y León, dove già gestisce un impianto eolico di circa 13 MW. In totale, la Società gestisce in Spagna oltre 440 MW di capacità installata tra energie fotovoltaica ed eolica, con progetti attualmente in costruzione per un totale di circa 1 GW nelle regioni di Andalusia, Castilla y León ed Estremadura. Inoltre, Plenitude sta sviluppando nuovi progetti per oltre 2 GW di capacità stimata.

Controllata da Eni, Plenitude opera in oltre 15 Paesi con un modello di business che integra la produzione di energia da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche per 10 milioni di clienti europei, e una rete di 20.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda mira a raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati.