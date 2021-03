Notizie dalle Aziende

Mercoledì, 10 marzo 2021 - 10:03:00 Eni, Vår Energy annuncia una nuova scoperta a olio in Norvegia Eni, le stime preliminari della nuova scoperta a olio in Norvegia indicano un volume di idrocarburi in posto tra i 65 e i 100 milioni di barili