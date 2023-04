Eolo: Internet ovunque e per chiunque

L'obiettivo di Eolo è garantire il diritto alla connessione per tutti

Viviamo in un’epoca in cui la connessione a internet risulta di fondamentale importanza, soprattutto se attraverso questa dobbiamo collegarci ai servizi legati alle pubbliche amministrazioni, svolgere la nostra attività lavorativa o semplicemente rimanere connessi con familiari e conoscenti. Ma, nonostante tutto, in Italia in alcuni comuni la connessione a internet appare ancora come un miraggio, questo in quanto le maggiori aziende di telecomunicazioni ritengono antieconomico realizzare tali infrastrutture.

Ad ogni modo, analizzandole una ad una, abbiamo scoperto che fra le società italiane di telecomunicazioni e internet service provider, vi è Eolo, azienda altamente innovativa e tecnologica che ha quale obiettivo quello di garantire il diritto alla connessione per tutti. Vediamo, in particolare, cosa offre questa azienda e quali sono i motivi che ci hanno spinto a dedicarle uno spazio sulla nostra piattaforma.

Eolo: un po’ di storia

Eolo è una società per azioni con sede legale in Italia, a Busto Arsizio. Nasce nel 1999 con il nome di NAGI; all’epoca era un’azienda legata al settore dei videogiochi online, la cui evoluzione l’ha portata a divenire, attualmente, una delle imprese leader nell’ambito delle telecomunicazioni e internet service provider, poiché si occupa di connettività wireless. Fra i vari servizi che Eolo offre rientrano la fibra ottica, i cosiddetti Virtuo (le Virtual Machine) e le connettività HDSL e ADSL.

Ma non è tutto, infatti, se ci soffermiamo sulla politica aziendale portata avanti da Eolo, non si può non menzionare la grande disponibilità di questa azienda verso i piccoli comuni che risultano sprovvisti delle indispensabili infrastrutture per la connessione a internet. Nelle zone in cui non arriva il tradizionale segnale ADSL, Eolo propone una tecnologia alternativa pensata proprio per garantire un accesso a internet persino a coloro che vivono in zone isolate e difficili da raggiungere, si tratta dei sistemi di trasmissione FWA e FTTH.

FWA e FTTH, di che cosa si tratta?

La FWA e la FTTH sono due diversi sistemi di trasmissioni dati. La prima, Fixed Wireless Access, prevede l’impiego di una rete mista, ciò significa che è composta in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio e in parte da una rete cablata in fibra ottica, in sostanza è un collegamento tramite onde radio che garantisce di raggiungere la residenza o l’ufficio di qualsiasi abbonato. Mentre la FTTH è un sistema di trasmissione che prevede il collegamento della rete direttamente dalla centrale, fino all’indirizzo dell’abbonato, ovvero al suo modem.

Perché scegliere una rete FWA?

Il sistema di trasmissione dati FWA consente all’utente finale di poter usufruire di una rete internet a banda larga o ultralarga che viaggiano rispettivamente ad una velocità la prima fino a 30 Mbps, mentre la seconda fino a 100 Mbps. Tale sistema viene proposto soprattutto agli abbonati che risiedono o lavorano in località montane, in zone rurali o in quelle aree di difficile accesso, ed è proprio per questo motivo che la tecnologia FWA appare come la soluzione potenzialmente più rapida per superare quel digital divide che affligge tantissime comunità del nostro Paese, pur risultando lo stesso piuttosto sviluppato sotto l’aspetto tecnologico.

Come anticipato nel paragrafo precedente, la rete FWA è composta, in un primo tratto, da cavi in fibra ottica che raggiungono l’antenna radio base, la quale rilascia, a sua volta, un segnale internet in modalità wireless che, attraverso le frequenze radio dedicate, è in grado di raggiungere anche l’abbonato più lontano e isolato. Per quanto riguarda i dispositivi che vengono forniti al momento dell’attivazione dell’abbonamento, la FWA, come le altre linee di rete, per funzionare richiede l’impiego di un dispositivo di ricezione (router) in grado di captare e di tradurre il segnale radio che verrà processato e restituito per poter consentire l’accesso a internet ad alta velocità.

Il router, in base alla copertura disponibile, potrà essere installato all’esterno dell’abitazione e abbinato ad uno interno, mentre se il segnale è abbastanza forte allora risulterà sufficiente predisporre un solo dispositivo (interno), che convoglierà il segnale in modalità Wi-Fi in tutta la casa.

Quali sono le offerte di Eolo?

Eolo offre due tecnologie di tipo FWA, una operante in banda libera (EOLOwave) e l’altra in banda licenziata (EOLOwaveG).

La EOLOwave, a banda libera, è esente da licenza ed è caratterizzata da bassa latenza e scalabilità, robustezza e da elevate prestazioni, anche qualora fossero presenti interferenze o in condizioni di difficile propagazione, è una soluzione SDR (Software Defined Radio). In download raggiunge una velocità di 30 Mb/s ed è consigliata per soddisfare un numero elevato di utenti.

La EOLOwaveG, invece, opera in banda licenziata. Ciò significa che è una connessione pensata specificatamente per quei collegamenti di tipo puntopunto o punto-multipunto, che gira su una frequenza a 28 Ghz. È utile sapere che, per quanto riguarda questa tecnologia di connessione, la società Eolo detiene il diritto d’uso su tutto il territorio nazionale. Anche questa, come la Eolowave, è una soluzione detta Software Defined Radio (SDR) e registra prestazioni elevate, caratterizzate da collegamenti a microonde di fascia alta.