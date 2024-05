Fabrick e PayDo: al via la partnership nel segno dell’Open Finance

Fabrick e PayDo: annunciata la collaborazione nel segno dell’Open Finance

La partnership tra Fabrick e PayDo, tra le iniziative pioniere nell'ambito dell'Open Finance, ha rappresentato un passo significativo nell'innovazione finanziaria e nella digitalizzazione dei pagamenti. Nati rispettivamente nel 2018 e nel 2018, Fabrick e PayDo si sono rapidamente affermati nel panorama finanziario italiano con l'obiettivo comune di rivoluzionare l'esperienza dei pagamenti e degli incassi attraverso soluzioni innovative e digitali. La collaborazione tra le due aziende è iniziata nel contesto del servizio Plick, sviluppato da PayDo, che consente di inviare denaro in modo rapido e sicuro dallo smartphone senza la necessità di conoscere l'IBAN del destinatario. Grazie all'integrazione delle API di Plick nella piattaforma di Fabrick, le banche aderenti hanno potuto offrire questa soluzione ai propri clienti, aprendo nuove opportunità nel settore dei pagamenti digitali.

Nel corso degli anni, la partnership si è estesa anche al servizio PlickUp, che semplifica la gestione degli incassi da parte delle aziende consentendo l'invio di richieste di pagamento direttamente tramite WhatsApp, sms o e-mail. L'integrazione con i metodi di pagamento di Fabrick, come il pagamento account to account e il POS virtuale, ha arricchito ulteriormente l'offerta di PayDo, consentendo di offrire un servizio completo e innovativo che include i metodi di pagamento più utilizzati nell'e-commerce.

“L’Open Finance ha rivoluzionato il mondo dei servizi finanziari, in maniera trasversale, coinvolgendo nel tempo un numero sempre maggiore di realtà di ogni settore e dimensione. La filosofia con la quale approcciamo il mercato è quella di porre al centro il cliente finale e le sue esigenze e, sulla base di queste, aiutare i nostri partner con lo sviluppo di servizi innovativi. È in questo contesto che è nata la collaborazione con PayDo, che negli anni è cresciuta e si è rafforzata. Attraverso la nostra piattaforma permettiamo a realtà di qualunque settore e dimensione di integrare nella propria offerta, con un rapido time to market, servizi finanziari digitali. La convergenza tra Open Banking e Open Payments che la piattaforma abilita ci consente di coprire l’intera filiera E2E dei pagamenti, rendendoli un elemento centrale nella relazione con i clienti finali e un punto di partenza per integrare nuovi servizi digitali costruiti attorno ad essi”, ha commentato Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick.

Donato Vadruccio, CEO e Founder di PayDo, ha aggiunto: “Abbiamo abbracciato la sfida dell’Open Banking anche insieme a Fabrick, e oggi guardiamo indietro con orgoglio ai progressi che abbiamo compiuto. Attraverso questa partnership stiamo creando un esempio virtuoso di un nuovo paradigma di concreta collaborazione tra fintech e piattaforme, aprendo nuove frontiere all’innovazione nei pagamenti digitali. Notiamo come l’esigenza di servizi finanziari semplici, digitali ed immediati sia sempre più crescente tra le imprese e i privati, e uno degli obiettivi del nostro lavoro insieme a Fabrick è proprio quello di rendere tali servizi più facilmente accessibili e con minori tempi e costi di integrazione”.