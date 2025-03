Fabrick e PayDo: una collaborazione strategica per innovare la gestione degli incassi

Fabrick e PayDo: partnership strategica per trasformare la gestione degli incassi

La collaborazione tra Fabrick e PayDo, ormai giunta al suo sesto anno, continua a rappresentare un esempio di sinergia che mira a semplificare i processi di pagamento e a migliorare l'esperienza degli utenti, ponendo al centro la tecnologia e la flessibilità delle piattaforme. Fabrick, società operativa nell’open e nell’embedded finance a livello internazionale, attraverso la propria piattaforma abilita la co-creazione di nuovi modelli di business e di servizi finanziari innovativi.

PayDo, attiva dal 2018, si concentra sullo sviluppo di prodotti a valore aggiunto per innovare l’esperienza di pagamenti, incassi e dell’accesso al contante. Le sue soluzioni sono oggi utilizzate da banche, istituti di pagamento e aziende attive in diversi settori, tra cui assicurativo, credito al consumo, utilities, travel e altri. Grazie alla loro partnership, le due aziende sono in grado di offrire soluzioni di pagamento sempre più agili e integrate, migliorando l’efficienza dei processi finanziari delle imprese e garantendo agli utenti finali un’esperienza fluida, intuitiva e sicura.

Ne è un perfetto esempio PlickUp, il servizio di PayDo su cui sono stati integrate due soluzioni di pagamento Fabrick. Il servizio digitalizza e semplifica la gestione degli incassi da parte delle aziende, consentendo loro di inviare richieste di pagamento (singole, massive o ricorrenti) via WhatsApp, sms o e-mail che il pagatore completa con il metodo preferito tra quelli a disposizione. Tra questi, figurano il pagamento PISP account to account e il POS virtuale di Fabrick. Il primo, abilitato dalla PSD2, permette alle aziende di accettare pagamenti via bonifico precompilato, anche instant; il secondo consente l’utilizzo della carta di credito in tutta sicurezza, proprio come su un sito E-commerce.

Grazie a questa unione, oggi PayDo e Fabrick offrono una soluzione innovativa e completa che include i metodi di pagamento più largamente utilizzati in ambito e-commerce, sempre più in grado di rispondere alle esigenze di un mercato digitalizzato. In questo contesto, le due società hanno negli anni sviluppato casi di successo sia in ambito B2C, nel mondo travel e credito al consumo, che B2B. Per citarne qualcuno, Sella Personal Credit, società di credito al consumo del gruppo Sella, utilizza efficacemente il servizio dal 2023 con l’intento di snellire i propri processi interni e, al contempo, di supportare gli utenti nel pagamento delle rate con un servizio a portata di click.

Per il CRAL del Gruppo Helvetia, attivo con PlickUp da circa un anno, il servizio ha rivoluzionato il processo - prima manuale - di gestione dei pagamenti delle iniziative promosse dal circolo, facilitando il lavoro amministrativo e offrendo ai soci un’esperienza di pagamento più semplice e flessibile. Sekurest, piattaforma digitale che offre sistemi di pagamento per l’industria del turismo, ha scelto PlickUp per veicolare le richieste di pagamento in maniera flessibile e veloce, affiancando così alla possibilità di pagare con canali fisici anche la disponibilità di canali digitali.