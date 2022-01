Falck Renewables è tra i Top Employers Italia 2022

Falck Renewables ottiene la certificazione Top Employers per le politiche e l’attuazione delle strategia HR

Falck Renewables ha ottenuto la certificazione Top Employers, riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

La certificazione è rilasciata dal Top Employers Institute - ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR - alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Il questionario di valutazione ricopre 6 macroaree in ambito risorse umane, esamina e analizza in profondità 20 diversi temi e rispettive best practice, tra cui people strategy, work environment, talent acquisition, learning, well-being, diversity & inclusion.

Nello specifico, Falck Renewables è stata riconosciuta per il suo impegno nel creare e promuovere opportunità per crescere, imparare e operare insieme come individui, team e organizzazione, contribuendo alla creazione di un luogo di lavoro in grado di trasmettere energia e stimoli per migliorarsi. Falck Renewables è impegnata a sviluppare un ambiente professionale fondato sui principi di correttezza, equità e inclusione, abbracciando una cultura di fiducia, una cura delle persone e un principio di condivisione per creare vantaggi per tutto il Gruppo.

“Siamo molto soddisfatti di questo importante riconoscimento”, ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables. “Nella nostra pratica quotidiana mettiamo sempre le persone al centro, che sono la risorsa più importante per la nostra crescita. Gli obiettivi fino ad ora raggiunti sono il risultato di un impegno costante di persone competenti, con una forte capacità di innovare. Essere Top Employer significa offrire un ambiente di lavoro inclusivo, che punta sullo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e garantisce un equilibrio tra lavoro e vita privata.”