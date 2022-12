Fca Bank, Lionel Lafon nominato nuovo Head of Credit

Fca, Lionel ha preso il ruolo di head of credit dal primo novembre scorso

Lionel Lafon è il nuovo head of credit di Fca Bank, la banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. L'annuncio arriva direttamente dal gruppo. Lafon ha preso la guida in qualità di head of credit dal primo novembre scorso. Succederà ad Alexey Proshin. Riporterà direttamente a Giacomo Carelli, Ceo del gruppo Fca Bank. "Sono lieto di entrare a far parte del team di Fca Bank e di contribuire allo sviluppo delle sue attività presenti e future", ha affermato Lafon a margine della nomina.

Lafon ha iniziato la sua carriera nel 1998 come Risk Analyst. Nel 2022 è diventato Risk Manager per Crédit Agricole Consumer Finance. Per quattro anni continua il suo percorso in Crédit Agricole Consumer Finance, ricoprendo il ruolo di Country Manager per la Divisione Internazionale, gestendo l'indirizzo strategico e lo sviluppo di entità internazionali (Polonia, Ungheria, Arabia Saudita e Portogallo).

Successivamente è diventato Chief Credit Officer per Credibom in Portogallo, posizione che ha ricoperto per 3 anni, per poi assumere il ruolo di Head of Group Risk Management per CACF. Nel 2018 è diventato Chief Credit, Operations and Data Officer per Sofinco in Spagna.