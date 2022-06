Fila, con Dynamo Camp per il diritto alla felicità dei più piccoli

FILA e Dynamo Camp insieme con percorsi inclusivi per il diritto alla felicità di giovani affetti da patologie gravi

Ogni bambino ha diritto alla felicità: è questa la mission aziendale che F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, condivide con Dynamo Camp, la Onlus che da 15 anni offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche. Un obiettivo comune, un progetto da portare avanti insieme con un unico filo conduttore da seguire per sostenere la filosofia che da sempre guida le due realtà. Fila, da sempre al fianco dei più piccoli nella loro crescita creativa ed espressiva, attraverso la collaborazione con Dynamo Camp, prevede la fornitura di tutti i materiali destinati alle attività creative (dai colori GIOTTO, passando per le carte Canson, per arrivare ai prodotti Maimeri per le belle arti).

Una fornitura sia per i progetti che si svolgono presso Dynamo Camp a Limestre, luogo meraviglioso e protetto in provincia di Pistoia, al limitare di Oasi Dynamo affiliata WWF, sia per i Dynamo City Camp di Firenze, Milano e Roma (quest’ultimo recentemente inaugurato) che offrono supporto stabile sul territorio. Un modello che si propone di far ritrovare ai bambini fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, con benefici di lungo periodo e che viene applicato in vari ambiti: dalla terapia con gli animali, a quella in acqua, dall’arrampicata al tiro con l’arco, dal circo al teatro, dal rap agli orti per arrivare alla Dynamo Art Factory dove artisti di fama internazionale creano insieme ai “camper”, attraverso l’espressione della propria creatività, un’opera d’arte ad hoc.

Al centro della visione comune, il bambino, protagonista di un percorso inclusivo di avventure, condivisione, esperienze, crescita e divertimento. Un occasione per FILA e Dynamo, che insieme daranno la possibilità ai bambini e ai ragazzi di scoprire le proprie passioni, ancora sopite, le proprie abilità attraverso la sfida costruttiva, la condivisione e il divertimento con gli altri.