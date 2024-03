Fincantieri: firmato MoU con QENF e il cantiere navale di Alessandria d’Egitto

Doha, Fincantieri partecipa a DIMDEX 2024: sottoscritto MoU con la Marina del Qatar e il cantiere navale di Alessandria d’Egitto

Fincantieri e la Marina del Qatar (QENF - Qatar Emiri Naval Forces) hanno sottoscritto a Doha un Memorandum of Understanding (MoU) con l'obiettivo di intavolare un dialogo che conduca a nuovi contratti per la fornitura di percorsi di formazione e addestramento all’avanguardia per il personale della Marina del Qatar.

La firma è avvenuta tra Dario Deste, Direttore Generale Navi Militari di Fincantieri, e il Major General Abdulla Hassan Al-Sulaiti, Commander delle Qatari Emiri Naval Forces, in occasione della Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) 2024, che si è tenuta la scorsa settimana in Qatar. Il Gruppo e la Marina del Qatar proseguiranno il dialogo su contenuti e modalità affinché Fincantieri possa continuare a erogare e migliorare i moduli italiani all’avanguardia in materia di formazione e addestramento con il supporto delle autorità italiane e degli altri partner nell’ambito della Difesa.

I moduli si baseranno su un approccio formativo e di addestramento innovativo e sulla costante crescita delle capacità marittime della Marina del Qatar, garantendo al contempo la piena integrazione e interoperabilità con le capacità militari terrestri e aeree del Qatar e con le Marine straniere alleate. Nel giugno 2016 le Forze Armate del Qatar e Fincantieri hanno firmato un contratto per la costruzione di sette navi militari e la fornitura di In-Service Support, Integrated Logistic Support, addestramento tecnico per equipaggi e manutentori di base e addestramenti operativi per gli equipaggi e corsi di lingua per ogni nave, nonché vitto, alloggio e infrastrutture correlati.

Fincantieri ha già consegnato sei navi ed erogato parte delle attività indicate, inclusa parte dell’addestramento del personale della Marina del Qatar (addestramento tecnico per equipaggi e manutentori di base e addestramenti operativi per gli equipaggi). Dando seguito ai percorsi di addestramento già efficacemente completati in Italia da Fincantieri, focalizzati sull’operatività del Sistema di Combattimento Italiano a bordo delle navi e coerenti con gli strumenti formativi già forniti, la Marina del Qatar è interessata a implementare programmi di formazione e di addestramento allo scopo di mantenere con aggiornamenti continui le competenze acquisite internamente.

In occasione dlla fiera DIMDEX di Doha, Fincantieri ha poi sottoscritto con il cantiere navale di Alessandria d’Egitto un secondo Memorandum of Understanding (MoU). L'accordo è volto a definire i principi per le discussioni che si concentreranno principalmente sulla ricerca di nuove opportunità con il cantiere navale di Alessandria per la costruzione di nuove navi da parte del cantiere navale di Alessandria. La collaborazione si concentrerà su possibili nuovi programmi di navi per la Difesa di diversi tipi. La firma è avvenuta tra il Direttore Generale Navi Militari di Fincantieri Dario Deste e il Presidente del cantiere navale di Alessandria d’Egitto.

Il cantiere navale di Alessandria d’Egitto è il più grande cantiere navale in Egitto e in Africa, nonché uno dei maggiori cantieri navali tra i Paesi arabi. Ha una lunga esperienza nel comparto della navalmeccanica militare e mercantile, avendo costruito moderne corvette per la Marina Egiziana. Costruisce inoltre navi multipurpose di vari tipi e dimensioni, impianti di trivellazione offshore e piattaforme petrolifere. Fincantieri e il cantiere navale di Alessandria d’Egitto sono in cerca di nuove opportunità commerciali congiunte per aggiudicarsi contratti da parte di potenziali clienti per la fornitura di navi di interesse di qualsiasi tipo, da concordare tra le parti.