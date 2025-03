Fincantieri, raggiunti risultati record nel 2024: ricavi a 8,13 miliardi di euro

Fincantieri, pubblicati i risultati 2024: chiusura record con ricavi a €8,128 miliardi ed EBITDA a €509 milioni

Fincantieri chiude il 2024 con risultati straordinari che segnano una decisa inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, confermando il successo della strategia industriale messa in atto dal management guidato dall'amministratore delegato Pierroberto Folgiero. Il colosso della cantieristica navale ha registrato un ritorno all'utile con un risultato d'esercizio positivo pari a 27 milioni di euro, rispetto alla perdita di 53 milioni del 2023, e un risultato adjustment di 57 milioni, evidenziando un netto miglioramento della redditività.

I ricavi si attestano a 8,128 miliardi di euro, in aumento del 6,2% su base annua, formati in particolare dai settori Offshore e Navi Speciali (+28,1%) e Sistemi, Componenti e Infrastrutture (+36,2%). L' EBITDA è cresciuto del 28%, raggiungendo quota 509 milioni di euro, con un margine EBITDA del 6,3% (contro il 5,2% del 2023), superando le previsioni della guidance 2024.

Il 2024 ha segnato un primato assoluto per gli ordini acquisiti, saliti a 15,4 miliardi di euro, più del doppio rispetto al 2023 (6,6 miliardi). Il book-to-bill si attesta a 1,9x, dimostrando un'elevata capacità commerciale. Il backlog complessivo – inclusivo del soft backlog – raggiunge 51,2 miliardi di euro, pari a 6,3 volte i ricavi annuali, con una visibilità delle consegne fino al 2036. Le navi in portafoglio sono salite a 98, con 20 consegne effettuate nel corso dell'anno.

Sul fronte finanziario, la posizione finanziaria netta è migliorata drasticamente, scendendo a 1,28 miliardi di euro rispetto ai 2,27 miliardi del 2023. Escludendo l'aumento di capitale a supporto dell'acquisizione di WASS, il rapporto PFN/EBITDA scende a 3,3x, ben al di sotto della guidance (4,5-5,0x) e in anticipo sul piano di deleveraging previsto dal piano industriale.

Per il 2025, Fincantieri prevede ricavi a circa 9 miliardi di euro, un margine EBITDA superiore al 7%, e un utile netto positivo, grazie anche al consolidamento delle recenti acquisizioni, tra cui WASS Submarine Systems (ex Leonardo).

Il gruppo ha rafforzato la sua presenza globale, in particolare nel Medio Oriente e nel sud-est asiatico, e ha consolidato la propria posizione nel segmento subacqueo con l'acquisizione di WASS e la nascita della joint venture MAESTRAL con EDGE (Emirati Arabi Uniti). La firma di maxi ordini da parte di armatori come NCL, Carnival, Viking e Crystal contribuisce a una visione di lungo periodo per la stabilizzazione dei ricavi.

Fincantieri è stata premiata con l'Oscar di Bilancio 2024 e confermata tra le Top Employer Italia , oltre a ottenere riconoscimenti per la sostenibilità da agenzie come Sustainalytics, CDP e Moody's . Con un tasso di partecipazione del 22% al primo piano di azionariato diffuso, l'azienda ha rafforzato il senso di appartenenza e il coinvolgimento dei propri dipendenti.