FinDynamic, annuciata la partenership con American Express

FinDynamic, avviata la collaborazione con American Express: l'obiettivo è supportare le esigenze di pagamento B2B delle aziende

FinDynamic, tra i leader europei di Working Capital Solutions, annuncia la propria partnership con American Express per consentire alle imprese di procurarsi, pagare e riconciliare beni e servizi attraverso un unico partner, migliorando il flusso di cassa e gestendo meglio la supply chain. In un mondo sempre più orientato alla ricerca dell’innovazione, attraverso questa partnership FinDynamic si pone l’ambizioso obiettivo di introdurre una piattaforma di pagamento dei fornitori per aziende leader della filiera che mira a portare efficienza e vantaggi concreti.

Questa partnership consente alle aziende di acquistare beni e servizi da più fornitori utilizzando la piattaforma FinDynamic come unico punto di contatto. Grazie ad American Express le imprese possono beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui una linea di credito extra bancaria con dilazione di pagamento fino a 58 giorni, una gestione strategica del capitale circolante e della ciclicità della liquidità aziendale.

L’efficienza al centro, prima ancora del beneficio finanziario: si tratta di una soluzione flessibile in grado di adattarsi ai processi di procurement delle aziende, andando a indirizzare temi di workflow management, all'interno dei software gestionali dei clienti. Si apre così la strada a un duplice vantaggio: da un lato, i fornitori hanno l'opportunità di anticipare l’incasso dei crediti commerciali potenziando così la propria stabilità finanziaria; dall'altro, i capo-filiera possono estendere i tempi di pagamento senza impattare la loro liquidità e senza ricorrere ad indebitamento bancario.