Fintech, Sparkasse: LDV20 sigla una partnership con Fintech District

Sparkasse si rafforza sul fintech: nuova partnership di LDV20 con Fintech District

LDV20, la Business Unit di Sparkasse dedicata alle startup e all'innovazione imprenditoriale, sigla una partnership con Fintech District con l’obiettivo di crescere nel comparto fintech, attraverso il know-how della community internazionale del District, punto di riferimento per il settore e per l’Open Innovation in Italia. La collaborazione conferma la volontà di Sparkasse di innovare, aprendosi al mondo fintech a 360 gradi. La community “Fintech District”, alla quale hanno aderito oltre 260 aziende fintech e insurtech, permetterà, infatti, a LDV20 di approfondire tutti i segmenti del settore, tra cui Pagamenti, Lending, Neobank, Cybersecurity, AI e Machine Learning, WealthTech, Crypto e DeFi. Il Fintech District è la porta d'accesso al mondo delle Fintech italiane e attrae i più importanti stakeholder nazionali e internazionali. La community vanta molteplici collaborazioni con istituzioni pubbliche, investitori, professionisti, istituzioni finanziarie, poli di innovazione internazionali, università e aziende.

Sparkasse si aggiunge alle oltre 40 aziende che, dal 2017 a oggi, hanno scelto di collaborare con Fintech District per implementare progetti di Open Innovation. Il continuo aggiornamento verso i temi dell’innovazione rappresenta un punto focale dell’Innovation Lab LDV20 del Gruppo Sparkasse, che nel 2022 ha lanciato il suo Osservatorio, un’area dedicata alle analisi strategiche e alla ricerca dei trend emergenti. Il lancio di questa iniziativa si allinea alla solida rete costruita negli anni con aziende, incubatori, acceleratori e fondi di venture del territorio.

“La collaborazione con Fintech District conferma il percorso di innovazione che Sparkasse sta portando avanti da alcuni anni. Tenersi aggiornati su ciò che accade nel mondo imprenditoriale è di importanza strategica per la banca per percepire come il mercato si evolverà nei prossimi anni. Sotto questo aspetto, il fintech rappresenta un rilevante verticale del nostro Osservatorio Innovazione e Cultura, nonché un settore con il quale player bancari e non dovranno interfacciarsi,” sottolinea Sofia Khadiri, Responsabile Innovation Lab LDV20 di Sparkasse.

“Fintech District e Sparkasse credono che la collaborazione con terze parti e la sperimentazione siano la via per innovare il mondo dei servizi finanziari. Con LDV20, la banca ha già iniziato a creare valore per il proprio territorio e oggi, attraverso la collaborazione con la nostra community, si rafforza sul fintech per coglierne le opportunità. L’Open Innovation si basa sull’apertura degli incumbent e questo è un esempio virtuoso di una banca che ha messo al centro delle proprie scelte la voglia di comprendere il mercato per innovare e innovarsi. Siamo certi che la partnership con LDV20 porterà vantaggi a tutto l’ecosistema,” dichiara Clelia Tosi, Head of Fintech District.