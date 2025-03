Fondazione Fincantieri, consegnati a Sestri Ponente gli attestati dei corsi di italiano ai lavoratori stranieri

Fondazione Fincantieri, rilasciati a Sestri Ponente gli attestati dei corsi di italiano ai lavoratori stranieri: un altro passo verso l’inclusione

Si è tenuta ieri, presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell'indotto. L'iniziativa, promossa e finanziata dalla Fondazione Fincantieri in collaborazione con la Società Dante Alighieri, rappresenta un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale e lavorativa all'interno dei cantieri navali.

Protagonisti della giornata sono stati i 15 partecipanti che hanno completato con successo il primo ciclo formativo, articolato in 25 incontri per un totale di 50 ore. Alcuni di loro proseguiranno l'apprendimento con un corso avanzato in partenza a fine aprile.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti della Fondazione Fincantieri, della Società Dante Alighieri – con l'intervento del Responsabile dei progetti linguistici Lorenzo Rocca – e delle sigle sindacali FIOM e FIM. Un'occasione di incontro che ha testimoniato l'importanza del lavoro congiunto tra istituzioni, aziende e sindacati per la costruzione di un ambiente lavorativo sempre più accogliente e inclusivo.

I corsi di italiano fanno parte del programma EveryDEI, lanciato dal Gruppo Fincantieri come manifesto del proprio impegno sui temi della diversità, equità e inclusione. Oltre al rafforzamento delle competenze linguistiche – con particolare attenzione al lessico tecnico e alla segnaletica di cantiere – i partecipanti sono stati sensibilizzati sull'importanza dell'uso dell'italiano come strumento chiave per una piena integrazione, sia nella vita lavorativa che nella quotidianità.

Attualmente, presso lo stesso stabilimento, sono attivi altri due corsi che coinvolgono circa 50 lavoratori, e che si concluderanno tra aprile e maggio. Il successo dell'iniziativa e l'alto numero di adesioni confermano la validità del progetto, che Fincantieri punta ad estendersi progressivamente ad altri siti produttivi del Gruppo.

Con questa iniziativa, la Fondazione Fincantieri ribadisce la volontà di essere protagonista attivo nel promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione, arricchendo il proprio impegno attraverso attività concrete che toccano anche altri ambiti come la multiculturalità, la parità di genere, la disabilità e il dialogo intergenerazionale. Una visione che mette al centro le persone, valorizzando le differenze come risorsa per crescere insieme.