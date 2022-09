Fondazione Prada, Paolo Moretti nuovo curatore del programma cinematografico

Fondazione Prada, Moretti è attualmente responsabile del dipartimento cinema dell’ECAL, scuola d’arte e design di Losanna

Paolo Moretti sarà il nuovo curatore del programma cinematografico di Fondazione Prada: a partire da gennaio 2023 avrà l'incarico di coordinare la proposta della Fondazione nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e filmici. Moretti, attualmente responsabile del dipartimento cinema dell’ECAL, scuola d’arte e design di Losanna, e direttore del cinema d'essai Les Cinémas du Grütli di Ginevra, vanta una prestigiosa carriera alle spalle: tra novembre 2018 e giugno 2022 è stato delegato generale della Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes, e dal 2012 collabora con il festival Visions du Réel a Nyon in Svizzera, come membro del comitato di selezione (2012-2018) e attualmente come consulente artistico.

Tra il 2012 e il 2018 è stato anche membro del comitato di selezione del festival FIDMarseille. È produttore associato del lungometraggio indipendente americano L for Leisure di Lev Kalman e Whitney Horn, presentato al Rotterdam Film Festival (IFFR) nel 2014.

Ma non è tutto. Tra il 2014 e il 2019 è stato direttore del Festival Internazionale de La Roche-sur-Yon e del cinema d'essai Le Concorde. Nel 2014 e 2015 è stato responsabile della programmazione di Pariscience, festival di cinema scientifico di Parigi. Nel 2012 e 2013 è stato consulente alla programmazione della Festa del Cinema di Roma per la sezione CinemaXXI.

Dal 2008 al 2011 è stato assistente del direttore e consulente alla programmazione della Mostra del Cinema di Venezia, in particolare per la sezione Orizzonti.

Infine, tra il 2001 e il 2008 ha lavorato per diversi festival e istituzioni cinematografiche in Europa, tra cui Cinéma du Réel, il Leeds Film Festival, la Filmoteca Española, la Cinemateca Portuguesa e il Centre Pompidou.