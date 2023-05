Fondo For.Te., bilancio 2022 positivo e attività in crescita

Fondo For.Te. traccia un bilancio positivo del 2022, nel segno della crescita e verso il raggiungimento di nuovi traguardi

Crescita, dinamismo e una visione strategica per un bilancio 2022 di segno positivo nei numeri e nei fatti di Fondo For.Te., il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario. In un mercato del lavoro caratterizzato da continui mutamenti sociali, economici e tecnologici, la formazione assume sempre più un peso e un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita della società. Un “volàno” strategico di estrema importanza per il mondo delle imprese, per la loro capacità di stare sul mercato e per la crescita personale e professionale dei lavoratori. A testimonianza delle grandi trasformazioni sociali, Fondo For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario), traccia un bilancio consuntivo positivo di quest’ultimo anno di attività, nel segno della crescita e verso il raggiungimento di nuovi traguardi.

Con più di 133mila aziende aderenti e oltre 1.400.000 lavoratori, For.Te. si colloca ai primi posti tra i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, nel panorama nazionale. I dati riferiti ai versamenti delle aziende a favore di Forte evidenziano l’ampio recupero della contrazione rilevata nel 2020 sul 2019 pari al -13,48, per effetto della pandemia Covid-19. Ma i risultati del 2022 vanno ben oltre questo dato: attestano la crescita del +21,40 rispetto al 2020 e del 10,29% rispetto all’esercizio 2021. Un risultato economico importante che deriva dall’aumento delle aziende che hanno scelto di aderire a For.Te., (+ 2,2% sul 2021 e + 4,2% sul 2020). Trend più che positivo del numero complessivo dei dipendenti delle aziende nel 2022, con + 5% sul 2021 e + 14,7% sul 2020.

Nel corso del 2022, sono stati destinati quasi 100 milioni di euro per il finanziamento di “Avvisi” rivolti a tutte le aziende aderenti, ai quali si sono aggiunti l’Avviso dedicato alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze e quello finalizzato alle Politiche Attive, per l’inserimento di disoccupati e inoccupati nel mondo del lavoro. Il grande dinamismo che ha caratterizzato l’intera attività di For.Te., in particolare in questo ultimo anno, lo si ritrova non solo nei numeri, ma anche nei progetti e nella crescente e continua partecipazione delle imprese che aderiscono al Fondo, per la crescita professionale dei lavoratori, il patrimonio più importante di ogni azienda.

La crescita di For.Te. sta anche e soprattutto nella sua capacità di reagire ai grandi cambiamenti trasformandoli in una nuova energia propulsiva per creare, aggregare, programmare e mettere a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse e progetti innovativi. Nel 2022 For.Te. ha messo a disposizione delle aziende aderenti e dei lavoratori un catalogo di interventi formativi erogabili in modalità a distanza asincrona, grazie all’accordo stipulato con Amicucci formazione srl – Skilla.