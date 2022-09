FORST, raccolti oltre €100 mila per l'Associazione Alto Adige aiuta

FORST, in occasione della premiere del primo film comico altoatesino raccolti più di 100 mila euro da devolvere in beneficienza

In occasione della premiere di “Joe Der Film”, primo lungometraggio comico prodotto e realizzato interamente in Alto Adige, è stata raccolta da Birra FORST la cifra record di 109.950 euro da devolvere interamente in beneficienza. Il ricavato della serata andrà all'Associazione Alto Adige aiuta, che supporta le persone che si trovano in grave difficoltà. L’assegno è stato consegnato direttamente da Cellina von Mannstein di Birra FORST. Nonostante l'azienda sia da sempre impegnata in azioni di solidarietà e nell'organizzazione di iniziative benefiche a sostegno dei più bisognosi, la cifra raccolta rappresenta sicuramente un traguardo notevole.

“È stato da sempre un mio forte desiderio quello di creare un punto di incontro tra commedia e solidarietà, perché mi sembra di grande importanza, anche in occasione di questo fantastico progetto, pensare a chi ha più bisogno. Questo è il vero 'happy end' del film, il momento in cui si realizza un sogno", ha commentato Cellina von Mannstein di Birra FORST.