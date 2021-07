‘Forti Insieme’. Pantene e Ferragni a supporto delle donne imprenditrici

Per gli anglossassoni è un modo di dire abituale: “Good Hair Day”. Ovvero, una buona giornata per i capelli. Uno di quei giorni insomma dove ti svegli energico, ti senti forte e allegro, nel giusto equilibrio con te stesso. E che i capelli siano un segno di ‘forza’, specialmente nelle donne, lo sappiamo da qualche migliaio di anni. Basti pensare ai miti di Berenice, di Medusa. Perfino nell’antica mitologia nordica o degli indiani d’America troviamo tante storie di principesse o di sciamane il cui magico mistero risiedeva nella chioma.

Oggi i capelli possono dare forza a nuovi progetti imprenditoriali tutti al femminile, start-up di donne (dove la presenza di ragazze di ogni età sia almeno al 50%) che potranno ricevere un contributo economico fino a 75mila euro.

È l’iniziativa ‘Forti Insieme’ di Pantene e Chiara Ferragni che sosterrà nei prossimi mesi progetti e iniziative di donne imprenditrici. Contestualmente la famosissima blogger, da diversi anni official ambassador di Pantene, ha presentato la sua ‘limited edition’ , shampoo e maschera che, attraverso un prezioso concentrato di ingredienti che proteggono la cheratina naturale dei nostri capelli, infondono loro splendore e forza.

L’INIZIATIVA FORTI INSIEME

A partire dal 6 luglio fino al 20 di settembre, Pantene e Chiara Ferragni inviteranno attraverso i rispettivi canali le donne che hanno un team composto almeno al 50% da donne o con Team Leader/CEO donna ad inviare la loro idea imprenditoriale. Fra le application pervenute verranno selezionati i dieci migliori progetti, tra i quali verranno poi selezionati da uno a tre che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 €. La giuria che selezionerà i progetti sarà composta da un team di eccezione: Valeria Consorte VP Beauty Care P&G Italia, Chiara Ferragni Imprenditrice, Chiara Corazza Rappresentante Speciale per il G7 e il G20 di Women’s Forum for the Economy & Society e Luigi Capello CEO di LVenture Group.

“È un tema, quello del ‘gender gap’ in Italia, che mi sta particolarmente a cuore - afferma Valeria Consorte a AI – in quanto donna che ricopre un incarico da manager e madre di due figlie. C’è ancora molto da fare in questo paese dove solo il 28% dei manager sono donne e dove la pandemia ha causato un crollo dell’occupazione femminile, i posti di lavoro delle donne sono stati i più colpiti. Mi piace molto che con noi ci sia Chiara Ferragni, una ragazza che si è fatta da sola, una bellissima storia di successo e indipendenza. Avere più donne che lavorano è una ricchezza per il Paese e ci sono tante giovani imprenditrici che hanno bisogno di una mano. Sono molto contenta quindi di questa iniziativa, che abbiamo fortemente voluto, perché offriamo un aiuto concreto, tangibile, che in qualche caso può rivelarsi decisivo. La selezione dei progetti avverrà subito dopo la fine della ‘chiamata’, il 27 settembre, quindi entro novembre daremo i contributi alle idee che ci colpiranno di più. In Italia solo il 57% delle donne lavora, e nel mondo le donne imprenditrici sono solo il 35%. Eppure non è la vocazione imprenditoriale a mancare: l’85% degli italiani sono convinti che le donne portino un approccio diverso all’innovazione. Incentivare l’imprenditoria femminile oggi è più che mai necessario per risollevare il Paese su fondamenta più giuste e lungimiranti, stimolando la nascita e la crescita di nuove iniziative al femminile, creando nuove opportunità di occupazione per tutti. Perché la leadership è una questione di vocazione, non di genere”.

Tutte le informazioni sono disponibili su fortinsieme.com