Tormentone estivo: "Mille" di Orietta Berti. La coreografa? E' Chiara Ferragni

Tormentone estivo: "Mille" di Orietta Berti. La coreografa? Ferragni

E' una canzone di Orietta Berti il tormentone dell'Estate 2021. La cantante di "Fin che la barca va" si è unita ad Achille Lauro e Fedez per confezionare "Mille" e subito la hit è schizzata in testa a tutte le classifiche. Il video svetta tra i più visualizzati in Italia su YouTube. «Non avrei mai pensato un giorno di essere la più vista su YouTube — spiega Orietta Berti al Corriere della Sera — ma nemmeno Fedez e Achille si aspettavano che questa canzone avesse un impatto così grande su generazioni così diverse. A Fedez l’ho detto: avessero preso una ventenne a cantare con loro era una cosa normale, invece con me fa tutto un altro effetto, ha un altro sapore. Anche il trio, rispetto al duetto, è stata una scelta più originale. Una volta si vendevano i dischi fisici, adesso si vendono in un’altra forma, però oh... va bene così».

Orietta Berti ha svelato anche un particolare inedito, parte della riuscita del balletto che accompagna la musica è merito proprio di Chiara Ferragni. A quanto sembra, infatti, la fashion blogger si è presa la briga di dare alcuni consigli e di inventare i passi del video. Proprio Chiara ha proposto questo simpatico balletto. All’inizio avrebbe dovuto essere stato effettuato soltanto dalle ragazze. Ma anche Achille ci ha messo del suo, coinvolgendo la Berti nel momento di danza.