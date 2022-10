Forum Retail di IKN: l’innovazione della shopping experience

La ventiduesima edizione di Forum Retail: impossibile mancare

La Main Conference di Forum Retail, in programma al Mi.Co. il prossimo 25 ottobre, darà spazio - dopo la Sessione Plenaria focalizzata sul CEO Thinking in tema di alternative commerce, metaverso experience e sostenibilità - a track tematici paralleli su Omnichannel & Payment, Tech & Data, Operation & Ecommerce, Omnichannel Customer Experience & CRM, Store & Digital Innovation, Store & Category Management, Sviluppo Immobiliare & Facility.

La Sessione TECH & DATA, in particolare, sarà interamente dedicata al tema della digitalizzazione dei processi del Retail, ora più che mai necessaria per continuare a essere competitivi anche nelle operazioni di vendita in-store.

Integrazione dell’AI nei processi, NFT&Metaverso per il nuovo design dello shopping, dallo shadow IT alla business technology per supportare il business sono alcuni dei temi trattati. Inoltre, la Tavola Rotonda “Customer Journey Analytics: il kit a supporto per un modello di business data-driven” indagherà sui nuovi modelli di interazione con il cliente, come WhatsApp e i canali conversazionali, e approfondirà il tema Chatbot e integrazione nella customer journey. Inoltre, sarà un’opportunità di confronto sulle analisi dei dati customer base, sullo sviluppo di strumenti engagement, sulla personalizzazione del percorso di acquisto (log-in e carrello), e sui service cloud per un Customer Support omnicanale.

Alla Round Table prenderanno parte: Vittorio D'Alessio - Country Manager Italia Infobip, Stefano Napoli - Business Development & Enginering MobiMESh, Francesca Verde - Chief Digital Officer Camomilla Italia.

“La pandemia ha proiettato il settore retail in una nuova normalità che ha profondamente cambiato il modo in cui i retailer comunicano con i propri clienti. Stanno nascendo nuovi modelli nel processo di acquisto e, di conseguenza, nuove modalità di comunicazione. Oggi i percorsi phygital sono considerati la norma per molti e la sfida per il retail è essere presenti sui canali di comunicazione preferiti dai propri clienti. Integrare in modo efficace i dati provenienti da tutte le interazioni, rappresenta un importante vantaggio competitivo che differenzierà i brand e permetterà di offrire la customer experience che i clienti oggi si aspettano”, ha dichiarato Vittorio D’Alessio, Country Manager Italia Infobip.

Forum Retail 2022 coinvolge diversi settori: Fashion & Accessories, GDS, Consumer Goods, TelCo & Media, Pharma & Healthcare, Luxury, Banking, Leisure, Real Estate, Ho.Re.Ca., GDO, Catene Ristorazione, Beauty, Pet Store.

Website: www.forumretail.com